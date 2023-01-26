【日本暴雪】最少150個香港旅行團在日　縱橫遊3成旅行團行程受影響

▲ 日本刮起暴風雪(中央社圖片)

韓國與日本大年初三（24日）均受南下的北極寒流吹襲，多地刮起暴風雪。是次寒流對日本而言屬「十年一遇」，本港最近兩天最少有150團、共4,200人在當地。縱橫遊約3成旅行團行程受不同程度影響，需要更改景點或退回景點費用；東瀛遊則表示，所有在日團友均安全，不過暴雪令當地高速公路關閉，車輛須改到一般公路行駛，期間發生多宗交通意外，公路大擠塞令在日旅行團行程受阻。

縱橫遊執行董事袁振寧指出，截至今日（26日）有50多個團、共1,200至1,300人在日，當中約3成、10多個團基於當地交通受阻或景點不開放，需要更改行程或取消景點，譬如九州大分動物園臨時關閉、熊本南下鹿兒島的車程由1個多小時大幅颷升至8小時，旅行團改往距離較近的宮崎縣。其中受阻最嚴重的一個旅行團，目的地是大阪，60多名團友年初三下午抵日，但因大阪機場連接橋封閉，被迫滯留機場6小時，直至翌日凌晨2時多才到達當地市中心。

農曆新年長假期結束，將迎來在日港人返港高峰期，袁振寧稱，暫時未收到通知有航空需要大幅度延誤或取消，「目前最多延誤2、3個鐘，內陸機取消咗幾百班，但國際綫仲未受影響」。

東瀛遊最近兩天最少有100團、共3,000人在日本，該公司執行董事禤國全表示，日本當局下令封閉高速公路，令行速較慢的一般公路嚴重擠塞，車程大幅增加，旅遊巴亦不能倖免，導致有旅行團的行程需要取消或調動行程。他又指目前為止沒有旅行團的航班因大風雪延誤或取消，形容整體航班運作暢順，所有在日團友都安全。

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記者：陳麗娜