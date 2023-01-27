【1分鐘童你Check】急救冬天小朋友乾燥皮膚　醫生教選用及正確塗潤膚膏方法

▲ 皮膚科專科醫生陳厚毅教小朋友，如何選擇潤膚膏及正確的塗抹方法。

冬季天氣乾燥，小朋友的皮膚易痕癢爆拆，但塗了潤膚膏也幫助不大，究竟為甚麼？TOPick請來皮膚科專科醫生陳厚毅解答小朋友一連串皮膚問題，原來塗抹潤膚膏都大有學問，選錯潤膚膏或塗抹方法不當，除了未能達致保濕效果之外，還有機會愈塗愈痕。

1. 增加塗抹次數

陳厚毅醫生指出，冬季時皮膚會比較繃緊，所以宜選較黏稠、保濕效能較高的潤膚膏，但單看成分是不足夠的，更重要是塗抹次數，夏天可能一天塗抹1次就夠，但冬天的皮膚乾燥，可能要塗上4至5次，甚至6至7次也不過分。

如果皮膚真的很緊綳，相隔5分鐘、10分鐘抹塗一次也可以。

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2. 宜塗薄薄一層

陳醫生又指出正確的塗抹潤膚膏方法，「記住每一次都是薄薄的塗抹一層，不要一大坨塗抹上去，要看和摸上去不會黏糊糊，沒有一坨白色的膏，才能達到最好的保濕效果。否則不但無法保濕，反而黏糊糊不舒服。」

3. 濕疹者忌選香料潤膚膏

而患有濕疹的小朋友需留意，千萬不要選擇有香料的潤膚膏，雖然香料聞落好舒服，但有些小朋友原來對香料敏感，愈塗抹愈痕癢，所以要留意潤膚膏的成分，不要選擇有引敏香料及太多防腐劑的潤膚膏。

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記者︰林綺玲