【勉勵學生】李慧詩出席中學聯校講座　分享從烏龜身上悟出人生道理

▲ 李慧詩出席中學聯校講座。（出版社提供）

有「牛下女車神」之稱的香港單車運動員李慧詩早前出席中學聯校講座，與一眾師生分享她從烏龜身上悟出的人生道理，以及她首本著作《身上的每道傷疤》鮮為人知的創作理念。

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如烏龜一步步克服困難

李慧詩於1月13日在長沙灣的聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學，出席由啟思出版社舉辦的聯校講座。她以「『爬』『行』的烏龜人生」為主題，向在場來自各區、十多間中學的數百名師生分享，師生反應踴躍。

講座期間，李慧詩不僅分享了珍貴的比賽及家庭照片，更與現場學生熱烈互動，反映世界冠軍親切的一面，引來一片喝采。

李慧詩提及最愛的動物為烏龜，其特質如強大的適應力非常契合運動員所需，為了生存而不斷進化的烏龜，就如同比賽場上的她一樣，逼迫自己進步，克服一切困難。她更以烏龜慢悠悠的形象，調侃自己寫書的速度緩慢。分享圓滿結束後，李慧詩不忘為師生簽書及合照。

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憑著堅持登上世界冠軍

《身上的每道傷疤》一書乃李慧詩打磨兩年才面世的心血。這本書是李慧詩成為單車運動員19年的傷痕紀錄，也是她的成長紀念冊。2006年，她摔車斷手，幾乎被斷定運動員生涯終結；2016年里約奧運，一上場就被對手撞倒……她堅持不懈地努力，一步一步走上奧運舞台，更成為世界冠軍。

她在書中寫下自身經歷，希望給予讀者在生活中一點堅持的動力，因為她相信：每個厄運，都伴隨同等分量的機會；坦然面對傷痛，定能蛻變重生，成就更堅強的自己。

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責任編輯︰王明芳