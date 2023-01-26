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【兩地通關】北上易返港難　「港漂」靠一方法回港（附攻略）

政治 21:35 2023/01/26

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深圳羅湖口岸聯檢大廳二樓，可辦理一次性「出入境通行證」。（趙居逸攝）

香港與內地封關近3年，不少人趁農曆新年回鄉探親，多名「港漂」持港澳通行證由內地返港時，因「逗留簽」過期被拒出境，由於在內地更新簽注需時7個工作日，「港漂」如急需返港，可持護照、或辦理「一次性出入境通行證」出境，攻略如下︰

合資格人士可持有效證件，到深圳港中旅辦理一次有效出入境通行證。當事人需提供內地身份證、香港身份證、大一吋證件照，以及香港入境處派發的有效逗留許可證明。費用為180元人民幣，最快當天取證。照片亦可現場拍攝。

取得一次性「出入境通行證」，並持有效核酸證明，方可返港。

不過，為防被拒出境，港漂返回內地前，應先檢查港澳通行證上的簽注是否依然有效。而入境香港時，除香港身份證外，亦需持有由香港入境處發出的紙質或電子版「逗留條件通知書」，以便查閱。值得留意的是，通知書無法成為內地出境證明。

深圳港中旅地址︰深圳市羅湖口岸聯檢大廳二樓
電話︰+86 0755 82347136

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記者：趙居逸

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