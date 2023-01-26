【換身份證】入境處：智能身份證換領期限延至3月3日　在外港人毋須趕回港換證

​鑑於近日不少市民由外地返回香港換證，入境處今日(26日)宣布，各智能身份證換領中心的換證申請日期由原來的2023年2月11日，延長至3月3日，領證服務則維持不變至2023年3月3日。市民明日(27日)起可預約2月11日後的換證申請服務。



各換證中心將於3月4日起停止服務，合資格的市民如在3月3日前尚未申請換證或領取新證，需前往人事登記辦事處辦理手續，有關細節及預約安排將於稍後公佈。



此外，市民如因不在香港而未能在3月3日或之前回港換領新智能身份證，他們可在返港後30天內到人事登記辦事處辦理換證手續，無須趕回香港換證。倘若市民在外地返港後，在香港逗留時間少於30天，不會因為在返港期間沒有申請新身份證而觸犯相關法例。



至於年滿11歲或18歲的香港居民，他們須在11歲或18歲生日後的30天內到人事登記辦事處登記領取身份證。如果有關人士身在香港以外地方，則無須趕回香港登記，他們亦可在返港後30天內向人事登記辦事處提出申請。「到訪院舍換證服務」將不受換證中心服務期限影響。入境處人員會繼續到訪合資格院舍，為所有合資格而仍未換證的院友提供上門換證和派送新證的服務。



為更流暢地於換證中心辦理換證手續，申請人可使用入境處流動應用程式、登入網站或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。入境處呼籲申請人在使用流動應用程式或於網上預約時預先填寫表格，以便更快捷地辦理換證手續。有關「全港市民換領身份證計劃」的詳細資料，市民可瀏覽www.smartid.gov.hk或致電入境處查詢熱線2824 6111。

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責任編號：蘇文軒