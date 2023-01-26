【國安法釋法】美領事質疑釋法　港府︰無事生非、危言聳聽

▲ 港府發聲明，堅決反對梅儒瑞肆意歪曲的偏頗評論。（資料圖片）

美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）首度開腔批評人大解釋國安法，或進一步破壞司法獨立。港府發出近三千字的聲明，堅決反對梅儒瑞肆意歪曲的偏頗評論、嚴厲譴責他對香港法治、權利及自由情況的不實言論和污衊抹黑。

梅儒瑞昨日在一個網上論壇上表示，人大解釋國安法，是擴大香港行政當局的權力，且缺乏司法機構監察，或損害香港司法獨立。

美國政府一直故技重施，詆毀《港區國安法》

發言人表示，自國安法實施以來，美國政府和政客則一直故技重施，假借不同事件、場合和藉口詆毀《港區國安法》，對盡責、忠誠和依法落實《港區國安法》的香港特區肆意攻擊，並對廣大香港市民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況置若罔聞，由此可見，美國政府和政客的專橫跋扈表露無遺。

新聞和言論自由並非絕對

發言人又指，《公民權利和政治權利國際公約》訂明，可在有必要保障國家安全、公共安全、公共秩序或他人的權利和自由等情況下，依法限制部分權利和自由。因此，在國際公認下，新聞和言論自由並非絕對，而自稱從事新聞工作的機構、組織和個人，與其他機構、組織和個人一樣，都有責任遵守所有法律，包括刑事法律。

港府表示，一向依照《基本法》積極與不同國家和地區保持廣泛聯繫和促進合作，但前提是對方必須尊重「一國兩制」原則，不得抹黑或詆毁「一國兩制」的成功實踐。

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責任編輯：趙居逸