古天樂公司再回應編劇權益聯盟指控　天下一重申沒拖欠任何款項沒獨佔獎金

「香港編劇權益聯盟」於前日（1月23日）在facebook專頁發公開信表示，《紙皮婆婆》的主要編劇任俠指控古天樂旗下的製作公司天下一，要求與古天樂直接對話。

任俠稱，天下一對《紙皮婆婆》的處理編劇費、編劇合約、及「金馬創投百萬首獎」的獎金分配上涉及嚴重不公，最終須由聯盟協助追討。

天下一即在翌日（1月24日）在社交平台上載律師信，就「香港編劇權益聯盟」與任俠的指責逐點反駁，律師信包括清楚列出金馬創投會的「百萬首獎」獎金分配細節，指出有關公開信對當事人惡意虛假陳述與誹謗，要求刪掉文章與公開道歉。

可是事件仍有後續，「聯盟」在昨日（1月25日）於社交平台再發文，公開與天下一製作總監廖婉虹的對話截圖，指「天下一監製 互相包庇 律師信繼續迴避指控」，又指對方的律師信胡亂演繹基金會條文，要求跟古天樂直接對話是了解問題成因。

此外，從當中「聯盟」與廖婉虹的對話截圖所見，雙方相約會面中，曾參與《紙皮婆婆》製作的舒琪拒絕與任俠同場對話。

▲ 「香港編劇權益聯盟」在昨日（1月25日）再發公開信回應天下一律師信。

天下一：和監製沒互相包庇

在今日（1月26日），天下一在官方社交平台再發公開信回應「聯盟」在1月25日的續文，主要重申與任俠簽導演合約沒拖欠任何款項、沒獨佔獎金、沒互相包庇、循法律途徑解決。

信中指，對於拖欠款項一事，天下一已就《紙皮婆婆》項目編劇舒琪支付13萬5000元，而舒琪將當中的6萬7500元分給有份參與劇本創作的任俠。

至於被指獨佔百萬獎金，天下一表示向金馬創投查詢後，建議將金馬創投的新台幣80萬元獎金，平均分給製作單位、製片、導演任俠以及編劇舒琪。

同時指，《紙皮婆婆》的創作概念源於古天樂，由舒琪擔任項目編劇及監製，舒琪推薦任俠當導演。天下一強調在2022年初，任俠提出與舒琪有分歧及金馬創投獎金問題之前，公司主要透過舒琪與任俠溝通，而當得知任俠與舒琪的編劇費問題後，即協助他們解決爭議，因此沒有所謂的包庇。

天下一公開信如下：

▲ 天下一再回應「香港編劇權益聯盟」。

網民對此事件議論紛紛，有網民同情任俠指他被踢出製作，還要被拖糧。同時，大多網民認為今次事件的問題不在古天樂，應是任俠與舒琪之間的問題，應由他們自行解決。

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