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【核酸擾民】黃國親歷內地返港難　促盡快取消核酸檢測

政治 22:46 2023/01/26

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工聯會立法會議員黃國希望，儘快取消核酸檢測和配額安排。（資料圖片）

目前往返兩地，市民須提交48小時核酸測試，年前港人北上為做核酸冒寒排隊，苦等數小時，年後回港亦困難重重，趁春節赴中山探親的工聯會立法會議員黃國親身體驗後，亦促政府要盡快取消核酸檢測。

黃國今日在社交媒體上形容，內地返港「是另一個世界」，「在中山做核酸，檢測點少又有時間限制，只限上午10時至12時。」為了準備今天上午做核酸檢測，黃國說，自己昨晚提早申請粵康碼，但「幾個人用了一整晚才成功完成申請。」

黃國說自己有申請一卡兩號，但微信捆綁了香港號碼而非內地號碼，因此初期未能成功申請粵康碼。他提醒市民，記得檢查微信捆綁的電話號碼。

而做檢測時，用微信支付同樣遇到麻煩，要靠親戚代為支付。他呼籲，應盡快取消核酸檢測和配額安排，全面通關，更加便利兩地來往。

市民鄭女士則分享指，自己所處城市，僅一處提供核酸測試，每日限時半小時，8點半至9時，自己沒有內地健康碼，要附屬在親友的健康碼程式才可獲得核酸結果。

鄭女士說，辛辛苦苦找地方做核酸，但過關時，內地檢查人員只是象征性望一眼，並未核驗相關結果是否屬本人，認為好易以假亂真，核酸要求並無實質作用，希望快些取消。

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責任編輯：關景騰

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