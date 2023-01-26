【博彩稅】新民黨倡上調足球博彩稅 馬會：將對香港造成無法挽回的損害
政治 23:14 2023/01/26
對於新民黨建議大幅增加香港足球博彩稅30%，香港賽馬會深夜發聲明批評，此建議反映新民黨對博彩市場競爭及馬會的投資和業務欠缺了解，將破壞馬會行之已久的成功經營模式，摧毀香港作為頂尖賽馬地區的世界地位，損害香港的公眾利益，對香港造成無法挽回的損害。
馬會表示，馬會是香港唯一的合法博彩營運機構，但並非唯一的博彩營運機構。在不公平的競爭環境下，馬會面對著來自澳門與非法外圍及境外莊家的激烈競爭。原因之一是香港的博彩稅率為全球最高，較其他經營者高出15%至65%不等。此外，非法外圍及境外莊家不受監管規範，能以更佳的賠率，以及籃球、一級方程式賽車、高爾夫球、網球等多元化的投注產品，以至信貸投注作為招徠，使馬會越來越難以與之競爭。增加足球博彩稅將徹底削弱馬會的競爭力，並驅使更多港人向非法外圍及境外莊家投注。在這些情況下，政府收取的稅款將會不升反跌，得不償失。
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責任編輯：關景騰