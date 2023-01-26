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【博彩稅】新民黨倡上調足球博彩稅　馬會：將對香港造成無法挽回的損害

政治 23:14 2023/01/26

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馬會表示，新民黨的建議反映新民黨對博彩市場競爭及馬會的投資和業務欠缺了解。（資料圖片）

對於新民黨建議大幅增加香港足球博彩稅30%，香港賽馬會深夜發聲明批評，此建議反映新民黨對博彩市場競爭及馬會的投資和業務欠缺了解，將破壞馬會行之已久的成功經營模式，摧毀香港作為頂尖賽馬地區的世界地位，損害香港的公眾利益，對香港造成無法挽回的損害。

馬會表示，馬會是香港唯一的合法博彩營運機構，但並非唯一的博彩營運機構。在不公平的競爭環境下，馬會面對著來自澳門與非法外圍及境外莊家的激烈競爭。原因之一是香港的博彩稅率為全球最高，較其他經營者高出15%至65%不等。此外，非法外圍及境外莊家不受監管規範，能以更佳的賠率，以及籃球、一級方程式賽車、高爾夫球、網球等多元化的投注產品，以至信貸投注作為招徠，使馬會越來越難以與之競爭。增加足球博彩稅將徹底削弱馬會的競爭力，並驅使更多港人向非法外圍及境外莊家投注。在這些情況下，政府收取的稅款將會不升反跌，得不償失。

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責任編輯：關景騰

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