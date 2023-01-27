【揚眉女子】23 歲女舞獅教練撑起10磅獅頭 苦練13年跳越高樁不遜男兒

▲ 23歲的林穎殷年紀輕輕已是舞獅教練，更贏得不少舞獅及武術獎項。（陳靜儀攝）

女性能撑起半邊天，一樣可撑起獅頭。23歲林穎殷自小喜歡舞獅，面對這個以男性作主導的傳統國粹，她突破性別限制、不斷提升體能，終可舞起獅頭及跳越高樁，表現跟男性毫無分別。

她多年來獲得不少獎項，並成為舞獅教練，她希望把這傳統表現藝術傳承下去，男與女都可以參與。

穎殷跟舞獅結緣，是由小學開始。「讀四年級時，有個同學想參加舞獅課外活動，叫我陪她玩，於是便一起參加。」

當時她抱着一試無妨的心態，但怎知愈玩愈有興趣，小學畢業升上中學，便到潤福堂（香港）國術龍獅總會繼續學習，至今已有11年。

在傳統上，舞獅一直以男性作主導，甚至會迷信認為女性會帶來不好意頭。穎殷說以往有些人甚至不會讓女性碰獅頭，不過時代進步，傳統國粹也跟上潮流，女生也可以參與其中，表現更不遜色於男性。

▲ 舞獅有不同的動作，如跳躍及覓食等，相當具難度。（陳靜儀攝）

舞獅有不少高難度動作，表演者必須有相當的技巧和體能。穎殷直言男女的體格上始終有別，女生要花更多時間打好基礎，練好功夫及馬步，加倍努力。

她說：「其實一般獅頭重量約10磅，不算很重，女生在體力上都可做得到。但由於表演期間要不停舞動，並要配不同的動作，如跳躍及覓食等，還要透過動作表達獅子的形態相當困難，讓觀眾知道獅子的神態及情緒，如嬲怒、疑惑、驚恐及興奮等，所以要配合一些小動作及細微位，才可做得到。」

曾從高樁跌下

穎殷學習舞獅已有13年，差不多所有位置都做過，包括鼓手、獅頭及獅尾等，她直言最愛做獅頭，因最具挑戰性，尤其參加比賽時，會有很大的滿足感。

「2015年在澳門參加美高梅國際舞獅邀請賽女子傳統南獅比賽，我第一次以獅頭位置出賽，當時相當緊張，最後取得金獎，令我很興奮。」她說。

累積了比賽及表演經驗後，穎殷開始向難度挑戰。「我自小夢想是跳高樁，因見到師兄在樁上飛來飛去好有型，我覺得女仔都可以做到，故成為我兒時夢想及目標，於是不停努力去學習。」

▲ 舞師要有功夫根底，穎殷不時跟師姐師妹一起操練。（陳靜儀攝）

跳高樁講求獅頭及獅尾的默契、力度、速度及幅度等，要把獅子的靈活及敏捷融合跳躍的動作，絕對要夠膽量及身懷絕技，穎殷便曾在練習時從高樁跌下受傷。「2019年參加第五屆亞洲龍獅錦標─南獅項目─高樁規定套路組比賽，我很努力去準備這賽事，怎知在比賽前兩至三星期，練習時從樁上跌下致尾龍骨裂，後來得到悉心治療後，幸好仍可參加賽事，還獲得亞軍。」

女性剛柔並重

現在潤福堂有一枝女性舞獅隊，大約有8-10人，除了參與比賽外，還有一些表演活動，穎殷說有些公司更指定要女性舞獅，證明已得到社會的認同。「有時在一些表演，有4隻獅子一起演出，3隻獅為男性，1隻是女性，當完成活動後除下獅頭，觀眾才發覺有女性參與，故此男女是沒太大分別，水平都是一樣。」

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穎殷更認為女性舞獅，較男性有優勝之處。「男性一般較大力，經常不知不覺做出有型的風格，令獅子感覺威風。女性則會較細心，在一些細微的動作上會有更多想法，能做到剛中帶柔，會有不同的風格。」

穎殷除了是位舞獅者外，還有另一身份是位運動治療師。「自己一直喜歡運動，於是在大學時選修有關科目，畢業後我在診所擔任運動治療師，因舞獅有時難免會受傷，我可以藉着知識強化自己，可說是助人又利己。」

由於她熱愛舞獅，故現在以兼職身份在診所工作，其餘時間會回到館內練習，並擔任舞獅教練。「我現在會到學校教舞獅課外活動，周六館內設有兒童班，每次見到小朋友把動作展現出來，我便很有成功感。」

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在十多年的舞獅生涯上，穎殷付出努力及汗水，獲得一定的成績，她自言得到身邊人的支持是相當重要。「從小學開始學舞獅，很感謝家人一直很支持我。另外，師父師母除了教我技術外，也像父母一樣愛錫我，感覺就像一家人。而且我跟師兄弟及師姐妹多年來一起學習，由以前放學回館練習，到現在放工後練習，互相見證大家的成長，這些情支撑我能堅持至今，不停在舞獅上尋求進步及突破。」

記者：招美寶