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【英國通脹】打工仔無錢開飯求助食物銀行　倫敦老師寧自己捱餓：留俾仔女食

親子 10:30 2023/01/27

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英國通脹嚴重，打工仔無錢吃飯。

近日有一名香港女碩士生，疑因移民英國後不堪生活壓力而輕生，引發港人關注。事實上，英國近月通脹問題嚴重，除了低收入家庭外，連全職工作的中產階層都無法承受，因薪金無法應付生活開支而須向食物銀行求助。

綜合外媒報道，英國去年下半年通脹再升溫，連續3個月消費物價指數（CPI）按年增逾10%，其中在去年10月通脹率飆升至11.1%，創41年新高，購物和供暖成本連創新高，令市民日子難熬。《BBC》發布數十款平價食譜，每款都是價格低於1英鎊（約9.7港元），部分學校要關閉暖氣，社區亦開辦「大眾暖堂」給家裡無法開暖氣的民眾。

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而生活成本危機除了令低收入家庭陷入困境，連受薪階層都難以養家。在英國各地經營食物銀行的機構Trussell Trust指出，去年上半年有超過30萬名新登記用戶，到了2022年中期，有5分之1用戶來自受薪家庭。

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《紐約時報》報道，在英格蘭中部Derby開辦食物銀行的教會牧師Vicky Longbone表示，就業增長雖令英國失業家庭減少，但許多在職人士也未能應付一般生活水平，因此見到不少在職人士首次前來求助，包括老師、護士等，因他們的薪金追不上通脹，在職父母都承受嚴重壓力，而且小朋友都要捱餓。

其中在倫敦擔任幼稚園老師的Aislinn Corey為了節省開支，多數只會食淨意大利麵果腹，她有時甚至會不吃晚餐，希望多留點食物給兩名兒子。她無法再買零食給孩子，但亦不想孩子知道家中困境，因此當兒子索要零食時，她只得在地板鋪上一條毛毯，跟他們玩「野餐遊戲」，並一起分享從食物銀行領取的水果。

我們把它當成一項活動，所以孩子們不知道媽媽正在掙扎。

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責任編輯︰王明芳

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