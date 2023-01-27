  • 16°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 11:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 兔年運程 黃子華 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開心速遞】炎明熹大讚成龍一個舉動勁貼心 　客串《愛·回家》騷性感旗袍裝成焦點

娛樂 10:27 2023/01/27

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 兔年運程 黃子華 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

炎明熹客串都成焦點！

歌手炎明熹（Gigi）昨日（1月26日）客串劇集《愛‧回家之開心速遞》的一集播出，令不少網民關注！

劇中Gigi做回歌手角色，並在新威龍廣場舉辦見面會，而Philip仔（梁禹勤飾演）為見偶像，與好友技蘭特地走到新威龍廣場，因為圍觀的人數太多及他們因為太矮而見不到Gigi，所以技蘭叫Philip仔就踩住技蘭的「肚腩」跳到台上見Gigi。

【開心速遞】炎明熹客串演《愛‧回家》　Gigi爭取集郵機會與劉丹合照

最新影片推介：黃子華何啟華楊偲泳專訪

Gigi騷出性感私伙相

Philip仔成功跳到Gigi面前，隨後Gigi再次爆出金句「你好，請問你從那裏飛進來的？」最後Gigi更以自己的性感低胸相上簽了名再送給Philip仔，而劇中的性感低胸相亦是Gigi的私伙相，是她在節目《聲生不息》中演唱《眉飛色舞》時的造型。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

大讚成龍體貼

另外，Gigi接受TVB娛樂新聞台訪問，談到她近日獲邀參與央視春晚演出，與成龍和一眾新生代的歌手獻唱，問到成龍可有趁機教一些舞台秘訣給她？

Gigi說：「他不是教秘訣而是台風上面的東西，因為大家手勢都不同，他覺得有些手勢可做得一致以及當我們表演完下台時，因為我們女生穿高跟鞋，他很細心扶我們，所以我覺得他真的很窩心。」

每一個獎項是其推動力

至於早前她在《2022微博音樂盛典》獲得「年度新銳歌手」，亦在《QQ音樂巔峰榜2022》憑歌曲《蜚蜚》奪得「綜藝年度最佳舞台獎」認真厲害！

對此Gigi指很榮幸得到每一個獎，而每個獎亦是其推動力做更多不同音樂給大家，又指每一個獎都得來不易，很感謝背後的工作人員。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【聲夢傳奇】炎明熹校園片段被翻出獲讚三好學生　「王佳恩」聖誕聯歡會獻唱完勝Gigi
11:58 2022/12/30
【聲夢傳奇】炎明熹校園片段被翻出獲讚三好學生　「王佳恩」聖誕聯歡會獻唱完勝Gigi
【聲夢人氣王】炎明熹自爆計劃到廣州讀大學　Gigi北上做騷暗示萬千星輝冇獎？
12:31 2023/01/05
【聲夢人氣王】炎明熹自爆計劃到廣州讀大學　Gigi北上做騷暗示萬千星輝冇獎？
【開心速遞】炎明熹客串演《愛‧回家》　Gigi爭取集郵機會與劉丹合照
13:15 2023/01/25
【開心速遞】炎明熹客串演《愛‧回家》　Gigi爭取集郵機會與劉丹合照

你可能感興趣

【聲夢傳奇】炎明熹校園片段被翻出獲讚三好學生　「王佳恩」聖誕聯歡會獻唱完勝Gigi
11:58 2022/12/30
【聲夢傳奇】炎明熹校園片段被翻出獲讚三好學生　「王佳恩」聖誕聯歡會獻唱完勝Gigi
【聲夢人氣王】炎明熹自爆計劃到廣州讀大學　Gigi北上做騷暗示萬千星輝冇獎？
12:31 2023/01/05
【聲夢人氣王】炎明熹自爆計劃到廣州讀大學　Gigi北上做騷暗示萬千星輝冇獎？
【開心速遞】炎明熹客串演《愛‧回家》　Gigi爭取集郵機會與劉丹合照
13:15 2023/01/25
【開心速遞】炎明熹客串演《愛‧回家》　Gigi爭取集郵機會與劉丹合照
炎明熹 成龍 娛樂人物職業 TVB 娛樂行業 電視劇 開心速遞

最高瀏覽

【癌症殺手】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
13:14 2023/01/25
【癌症殺手】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
【御用惡奶奶】69歲李楓親認入住老人院近一年　不覺晚年悲慘感恩上天眷顧
10:31 2023/01/26
【御用惡奶奶】69歲李楓親認入住老人院近一年　不覺晚年悲慘感恩上天眷顧
【亡夫復活】婦人驚見過世9年亡夫現身餐廳吃咖喱　 店方：上周拍攝畫面
12:18 2023/01/26
【亡夫復活】婦人驚見過世9年亡夫現身餐廳吃咖喱　 店方：上周拍攝畫面