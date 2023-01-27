【開心速遞】炎明熹大讚成龍一個舉動勁貼心 　客串《愛·回家》騷性感旗袍裝成焦點

▲ 炎明熹客串都成焦點！

歌手炎明熹（Gigi）昨日（1月26日）客串劇集《愛‧回家之開心速遞》的一集播出，令不少網民關注！

劇中Gigi做回歌手角色，並在新威龍廣場舉辦見面會，而Philip仔（梁禹勤飾演）為見偶像，與好友技蘭特地走到新威龍廣場，因為圍觀的人數太多及他們因為太矮而見不到Gigi，所以技蘭叫Philip仔就踩住技蘭的「肚腩」跳到台上見Gigi。

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Gigi騷出性感私伙相

Philip仔成功跳到Gigi面前，隨後Gigi再次爆出金句「你好，請問你從那裏飛進來的？」最後Gigi更以自己的性感低胸相上簽了名再送給Philip仔，而劇中的性感低胸相亦是Gigi的私伙相，是她在節目《聲生不息》中演唱《眉飛色舞》時的造型。

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大讚成龍體貼

另外，Gigi接受TVB娛樂新聞台訪問，談到她近日獲邀參與央視春晚演出，與成龍和一眾新生代的歌手獻唱，問到成龍可有趁機教一些舞台秘訣給她？

Gigi說：「他不是教秘訣而是台風上面的東西，因為大家手勢都不同，他覺得有些手勢可做得一致以及當我們表演完下台時，因為我們女生穿高跟鞋，他很細心扶我們，所以我覺得他真的很窩心。」

每一個獎項是其推動力

至於早前她在《2022微博音樂盛典》獲得「年度新銳歌手」，亦在《QQ音樂巔峰榜2022》憑歌曲《蜚蜚》奪得「綜藝年度最佳舞台獎」認真厲害！

對此Gigi指很榮幸得到每一個獎，而每個獎亦是其推動力做更多不同音樂給大家，又指每一個獎都得來不易，很感謝背後的工作人員。

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