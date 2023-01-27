【重新出發】許志安承認對自己認識不太深　認為傷痕對人生大有幫助

▲ 許志安：直認對自己認識不太深。

許志安在2019年4月爆出與黃心穎偷食的「安心事件」後，形象插水，暫停一切工作。直至2020年6月，他亮相ViuTV音樂節目及後往台灣拍劇，之後一直沒有公開露面。

直至2022年，許志安加盟環球唱片推出全新作品《人與人之間》，並在《Human Live》網上直播音樂會與樂迷分享對人生的體會。

復出樂壇的安仔接受DJ艾力的訪問，指歌曲並不是主打歌，他只是專心地去做好一個計劃，而計劃中的歌曲也是他想透過歌詞去表達。

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對自己認識不太深

復出樂壇的安仔，他坦白承認對自己的認識不是好很深：「直至最近呢幾年，我覺得認識自己深咗。」

他認為人應該要活在當下：「大家好似突然間多咗啲時間，無論你見到疫情，呢個世界發生緊嘅嘢都會應該可能要停一停落嚟諗一諗，自己其實係點，咁我覺得對於我自己喺沉澱當中係一個好大既得著。」

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傷痕在人生中有幫助

許志安承認在一段時間中有感到迷茫，那是否擔心沒有機會再踏舞台？

他回應：「沉澱過程當中又覺得呢樣嘢係冇得去預計，反而係沉澱過後你有幾大信心，譬如你辣到手嗰個傷痕究竟你望住佢嘅時候係乜嘢感覺。」

他覺得傷痕會在人生中有幫助，因為經歷過傷痕後會有不同的看法。

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與心穎斷絕來往

在2020年6月，他亮相ViuTV音樂節目，當日他接受在場媒體訪問稱：「經過這段時間的沉澱、靜思、反省和學習，自己成長不少，這段時間，每次面對自己起點在哪，都盡力向前望。」

當被問有否再跟心穎聯絡，安仔肯定說沒有：「以前的事過了便過，過去是一個傷痕，警醒自己未來要做得更好，我知道要大家再接受我，是需要時間，我只希望及有信心日後每一步都做得更好。」

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