【娛圈囍事】TVB主播王鎮泉新加坡求婚成功　泉叔與未婚妻因雀仔結緣早已認定對方

TVB主播王鎮泉(Jeoffrey)於個人IG公布求婚成功的好消息,Jeoffrey花了大半年時間泡製求婚計劃,較早前在新加坡向女友Vanilla送上驚喜,Sweet到漏!

原來王鎮泉和Vanilla因雀仔而結緣,細心的Jeoffrey更悉心準備屬於他們的「求婚三寶」,場面感人!

【鬼馬歌后】朱咪咪返新加坡享清福變清減 憶與星爺合作成御用奶媽

馬國明湯洛雯新年報喜訊 甜蜜宣布訂婚:forever

泉叔IG報喜

Jeffrey昨天(26日)於IG分享喜訊,並寫道:

She said YES 🌹