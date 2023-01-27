【娛圈囍事】TVB主播王鎮泉新加坡求婚成功　泉叔與未婚妻因雀仔結緣早已認定對方

▲ Jeoffrey和Vanilla即將成為人夫和人妻！

TVB主播王鎮泉（Jeoffrey）於個人IG公布求婚成功的好消息，Jeoffrey花了大半年時間泡製求婚計劃，較早前在新加坡向女友Vanilla送上驚喜，Sweet到漏！

原來王鎮泉和Vanilla因雀仔而結緣，細心的Jeoffrey更悉心準備屬於他們的「求婚三寶」，場面感人！

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馬國明湯洛雯新年報喜訊 甜蜜宣布訂婚：forever

泉叔IG報喜

Jeffrey昨天（26日）於IG分享喜訊，並寫道：

She said YES 🌹

隨即吸引大量好友留言送上祝福，黃智雯大派心心：「😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️yayyyy」、鍾柔美說：「Omggggg恭喜晒🥰🙌🔥」、黃建東祝二人：「恭喜晒呀泉叔泉嬸！永遠幸福快樂，快啲三年抱兩！😘😍❤️」、黃穎君興奮道：「Wowwww congratssss arrr😍😍😍😍」。

即將榮升人夫和人妻的Jeoffrey和Vanilla跟TOPick分享甜蜜戀事，大放閃光彈！

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求婚計劃

Jeoffrey自爆稱：「本身諗住好浪漫去講段Speech，點知講咗幾句已經眼濕濕，兩個都喺度喊，自己都估唔到。」他透露求婚計劃已準備了大半年，並於較早前在新加坡進行，「選擇一個不多人的地方，呢個地方好高，可以見到全個新加坡，因為想喺夕陽下求婚。」

至於Vanilla深深被感動：「完全估唔到，冇預計過，真係好Surprise！冇諗過呢個時候、呢個地方發生呢件事。好感動同埋好滿意！」

二人對婚禮暫未有定案，Vanilla認為：「婚禮用咩形式、著咩婚紗唔係最重要，好希望嚟到嘅賓客都會好開心。」

▲ （IG圖片）

雀仔情緣

以雀仔情緣來形容Jeoffrey和Vanilla最適合不過，二人現時一起養7隻雀仔，這個「九口之家」十分熱鬧。

Jeoffrey指：「我養咗4隻相思雀，我叫佢哋做四寶飯。佢養咗兩隻鸚鵡珍珠和奶茶，之後我哋再一齊養咗一隻鸚鵡叫皮皮。我哋因為雀仔而結緣，所以求婚時嗰個盒係模仿屋企7隻雀仔而製成嘅公仔，再加乾花，然後我將戒指放喺皮皮公仔嘅頸上，向佢求婚。」

他大讚未婚妻：「大家都鍾意動物，佢會因動物而動情緒，覺得佢好善良，加上佢好開心會成日笑。」他更直言：「佢對我好重要。」

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認定對方

二人拍拖一年多，早已認定對方為終身伴侶。雙方家人亦很喜歡對方，視對方為心目中的女婿和新抱。

Jeoffrey笑言：「我哋雙方嘅屋企人成日摧婚，我婆婆今年90幾歲，佢好健康，我好想盡快結婚同時達成佢嘅夢想。」他繼續稱讚未婚妻：「屋企人好鍾意佢，淨係將屋企打掃到好潔白，已經令屋企人好鍾意佢。」

Vanilla亦讚Jeoffrey：「我哋嘅分工好好，佢識煮飯而且好細心，啱啱一齊嘅時候已經好照顧我。」

談到相處之道，Jeoffrey認為：「任何事都唔好等過夜，有咩意見分歧就立即提出，同埋要考慮對方嘅感受。如果唔想對方做嘅事自己亦唔會做，我哋會Support大家嘅興趣同陪伴大家一齊去做同一件事。」

記者：梁樂欣

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