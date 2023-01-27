【市區放炮仗】尖沙咀鬧市放煙花難逃法網　警拘32歲漢疑涉案

▲ 警方拘捕32歲姓馮本地男子，涉嫌「非法燃放煙花爆竹」。（警方圖片）

尖沙咀加拿分道近金馬倫道一帶，年初三（24日）有人非法燃放煙花。油尖警區反三合會行動組接手調查，並於昨日（26日）傍晚拘捕32歲姓馮本地男子，涉嫌「非法燃放煙花爆竹」。

當日警員接報到場，於加拿分道近金馬倫道一帶檢獲兩組煙花發射器殘骸，每組發射器由100個圓筒型發射管組成。經調查後，被捕男子同時涉嫌「駕駛時沒有駕駛執照」、「駕駛未獲發牌照車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及因欠交罰款而被通緝。



警方非常關注與非法燃放煙花相關的案件。由於案發地點為市區，隨意燃放煙花或爆竹對他人及自身安全構成危險，隨時引起火警甚至爆炸，是極不負責任的行為。



警方重申，煙花及爆竹等均屬危險品。根據香港法律第295章《危險品條例》第6條，任何人如非法藏有或燃放煙花爆竹，一經定罪，最高可被罰款2.5萬港元及監禁6個月，市民切勿以身試法。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰