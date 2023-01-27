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【打擊違泊】警方過年抄牌無手軟　東九龍警區年初五狂派牛肉乾

社會 11:08 2023/01/27

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警方打擊違泊。（資料圖片）

警方表示，東九龍總區交通部及各警區人員，昨日（26日）進行打擊違例泊車行動，重點打擊區內違例泊車黑點，並採用最新試行的電子定額罰款通知書執法，警方共發出1,734張定額罰款通知書。

行動針對雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久、非法進入黃格或黃條過路處並造成阻塞等違法行為。

行動中，警方共發出1,734張定額罰款通知書、多次票控23輛車輛及即時拖走3輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。

東九龍總區將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。如果有司機違例泊車，造成交通阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦有可能將車輛拖走。

警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。

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責任編輯：吳卓峰

 

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