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【盡孝文化】網紅逢聖誕「1人飾演2角」　呃爺爺嫲嫲背後原來有洋蔥

健康 13:14 2023/01/27

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網紅逢聖誕「1人飾演2角」，呃爺爺嫲嫲背後原來有洋蔥。

天下間最令長輩痛心的莫過於白頭人送黑頭人。一名亞裔網紅於抖音透露，為免祖父母傷心，她多年來都一人分飾兩角，於聖誕節期間扮演已死去的胞姐，致電兩老報平安，稱這是華人文化盡孝的一種方式，影片至今已累積超過900萬次觀看。但由於爭議聲音甚大，目前影片已被下架，有不少國外網民感到難以置信，又痛批女子剝削兩老知情權。

最新影片:

家住美國的網紅Annie Niu，在抖音回憶指，對於姐姐因腦膜炎病逝感到十分不幸，指多數患者通常能在7至10天內康復，不用治療，姐姐是極少數死於該疾病的個案。而自3年前雙胞胎姐姐逝世，礙於擔心自少湊大兩姐妹的爺爺奶奶過於傷心難過，於是與其他家人商量後，決定將有關消息向兩老隱瞞。

不忍心告訴他們，真相會壓垮他們。

自此以後，每年聖誕節她都會一人分飾兩角，分別用自己及假扮胞姐身份打電話與祖父母視訊，她指對於1人分飾兩角並不介意，因為這可讓自己感受姊姊的距離更近，坦言至今仍常常夢見她。

然而，事件曝光後，不少外國民眾卻對其行徑筆伐口誅，有人批評她剝削老人家知情權，有人認為她這樣假扮變相欺騙。「你有想過老人家被奪走的權益嗎？」、「誠實是最好的方法」。對於種種批評，Annie指明白有人覺得長輩有權知道一切，但指自己出發點是想保護老人家，怕他們承受不住白髮人送黑髮人的消息，又指這是亞洲文化的一種。為了平息爭議，目前該影片已遭刪除。

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責任編輯：羅嘉欣

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