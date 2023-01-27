【毒舌大狀】栢天男澳洲來港苦練粵語　被封「翻版金城武」入行至今零緋聞

▲ 40歲栢天男從澳洲來港，踏上演員之路。

由黃子華主演的賀歲電影《毒舌大狀》上映5日票房破3000萬元，創下香港電影史上港產片最快紀錄。當中男神栢天男飾演廖子妤的入贅老公，在《毒舌大狀》周旋於廖子妤與王丹妮之間，兩女爭一男，豔福無邊。

現實中40歲栢天男（Adam）的感情生活可謂交白卷，即使背住「翻版金城武」之稱，入行至今也沒傳過緋聞。他曾自認性格內檢，對愛情觸覺較遲鈍，最長試過單身長達6年。

黃子華憑《飯戲攻心》《毒舌大狀》半年票房破億 感謝阿爾柏仙奴成就林涼水

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【冥冥之中】40歲栢天男首做男一 從澳洲來港發展：香港人喜歡用激將法

由模特兒轉型演員

Adam從小在澳洲長大，父親是蒙古人，而母親則是上海人。於新南威爾士大學修讀藝術與設計，其後到荷蘭阿姆斯特丹從事燈飾設計工作一年。之後聽從叔父意見回流香港，可惜經過一段時間仍未能「搵食」。

在2011年，他決定放棄設計工作，在朋友介紹下擔任模特兒拍廣告，憑住英俊外表及對演戲的努力，成功轉型為演員。於2019年，首次參演電影《L風暴》便獲提名香港電影金像獎「最佳新演員」，他曾形容這次是僥倖被提名，熱愛演戲的他感恩獲得大家肯定。

▲ （Instagram圖片）

咬紅酒塞練粵語

Adam參演過多部電影包括《P風暴》、《葉問外傳：張天志》、《逃獄兄弟》系列《忽然心動》等；而ViuTV電視劇《熟女強人》、《三一如三》、《太平紋身店》等均有他的演出。其中，去年他在劇集《冥冥之中》首次擔正男主角演出，可惜收視一般。

Adam曾接受TOPick訪問，自揭經濟最低潮時期試過沒錢交租，幸獲外籍模特兒朋友收留：「住在朋友家一段時間，睡梳化，當時連茶餐廳20元的茶餐也不夠付......」

本身對粵語一曉不通，他透過聽歌神陳奕迅、天后容祖兒的歌曲學習粵語，還跟電影《千杯不醉》中情節楊千嬅教吳彥祖咬紅酒塞去練中文。

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