【緋聞情侶】丁子朗郭柏妍戀情疑幻似真 以同一理由回應緋聞勁有默契
娛樂 12:09 2023/01/27
藝人丁子朗與郭柏妍近日傳出因拍攝劇集《下流上車族》疑戲假情真，除了早前齊齊出席前港姐鄺美璇婚禮，以「情侶檔」孖住做司儀。
在早前《東張西望》中，一眾《下流上車族》演員於「魔鬼教練」關曜儁下操肌，當中郭柏妍坐於丁子朗身上做situp，變相擺出「愛的抱抱」的姿勢，公然晒甜蜜令人懷疑兩人戀情浮面，加上二人相當匹配，令不少網民覺得他們真的要在一起。
【緋聞情侶】郭柏妍丁子朗疑戲假情真 甜蜜做仰臥起坐互相緊抱【有片】
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經常出雙入對
加上二人不時孖住現身，於《下流上車族》慶功飯局中，拍照時丁子朗也站在郭柏妍身邊，網民也不禁留言道：「廿四小時全天候跟實」、「死纏爛打坐隔籬」。
現時二人正為無綫新劇《奪命提示》拍攝中，劇中他們同樣以情侶組合上陣，再次合作相信已甚有默契。
二人否認戀情 同以工作為先
對於近日他們的緋聞愈炒愈勁，二人接受傳媒訪問時同樣否認戀情，並堅稱大家只屬好朋友，丁丁表示因為最近一起拍劇和宣傳，又一同出席朋友婚禮，導致被人誤會。
他又指當看到其緋聞名單後有點詫異，並指自己正值搏殺期以工作為先。
至於郭柏妍則指剛好二人同時做婚禮的司儀，大讚丁子朗是一個好好的拍檔，暫時仍是以工作為先，不想愛情。
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撰文 : TOPick柴犬出動