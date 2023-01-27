【天人永隔】台一家三口新春出遊21歲爸爸自撞電杆亡　6個月大男嬰腦出血昏迷

▲ 台男一家三口新春出遊，回程途中21歲爸爸自撞電杆亡，6個月大男嬰腦出血昏迷。

大年初二（23日）凌晨時分，台灣彰化縣發生嚴重車禍。一名21歲年輕爸爸帶著妻子和6個月大男嬰與朋友出遊，回程時年輕爸爸駕車突然失控自撞電杆，造成妻子及友人受傷，幼兒腦出血昏迷，而年輕爸爸則不幸當場死亡，一家三口天人永隔。

綜合台媒報道，警方初步調查指，來自台中市的21歲陳姓男子一家三口與友人大年初一（22日）共開著3輛車到彰化縣漢寶濕地遊玩，眾人玩到半夜駕車返回台中。23日凌晨兩點多，在行經美港公路、嘉二路口時，陳男不明原因突自撞電杆，疑似是在未減速的狀況下衝撞，造成擋風玻璃碎裂，車頭嚴重受損，連帶電杆都被撞致歪斜。

最新影片推介：

當時陳男的車上載有其妻兒及兩名友人，另外車輛的同行友人與救援人員合力救出車裏的5人。由於撞擊力道過猛，救援人員需動用破壞工具才能救出夾在變形駕駛座的陳男，但獲救時已無呼吸心跳，送院後不治。二副駕駛座的20歲妻子左大腿骨折，6個月大男嬰送院搶救，腦部嚴重出血陷入昏迷，兩名男性友人均受傷，意識不清，分別送院急救。

據警方調查了解，陳妻表示事發當時正在睡覺，而同行的友人也不知為何陳男會自撞電杆。警方表示，經抽血和實施酒測，3名駕駛者均無酒駕情形，初步懷疑事故與疲勞駕駛有關，但詳細的肇事原因有待進一步調查。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣