【新冠肺炎】日本擬5月下調新冠至流感同級　有望解除室内口罩令

▲ 日本擬5月下調新冠防疫級別至流感同級。（圖片來源：AFP）

全球多個國家及地區開始放寬防疫措施。日本放送協會（NHK）昨日（26日）報道，日本政府計劃於5月8日下調新冠病毒的防疫級別，降至與流感同級，届時將有望大幅鬆綁相關防疫限制。

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報道指，首相岸田文雄上周表示，原則上考慮在春季將新冠病毒級別由現時的「第二類」下調至「第五類」，又指已對厚生勞動大臣加藤勝信下達指示。

26日下午，岸田文雄與加藤勝信等官員開會，考慮到政府、自治單位和醫療機關等需要充分準備時間，預計於5月黃金周長假後的5月8日調低新冠防疫級別。

日本目前將新冠病毒歸類在傳染病法中的「相當於第二類」，而季節性流感則屬於第五類。一旦將新冠病毒降級，隔離確診者及限制密切接觸者外出的措施會被取消，確診者需自行負擔住院、診療費用。

而地方政府亦無法要求商戶縮短營業時間，以及要求民眾避免外出，對社會經濟活動的影響將大幅減少。

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責任編輯：羅嘉欣