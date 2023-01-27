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【無品家長】餐廳拎兒童馬桶供女兒如廁　食客批媽媽缺德︰人哋唔使食？

育兒經 13:42 2023/01/27

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有媽媽在餐廳拿出兒童馬桶供女兒如廁。

出街吃飯最怕在餐廳遇上麻煩食客，影響心情及食慾。日前就有台灣網民見到「奇景」，竟然有媽媽公然在餐廳拿出兒童馬桶，供女兒即席如廁。網民批評她的做法缺德兼不衛生，叫在場食客如何進餐。

最新影片︰

女童當眾如廁影響食客

該名網民周三（25日）於facebook群組「爆廢公社二館」發帖指，不少家庭趁農曆新年一家大細出遊，期間或許遇上很多不便，她對此表示體諒。可是她分享了兩張照片，在一間餐廳內坐滿食客，而坐在她鄰桌的三代人，有媽媽擺出一個兒童馬桶，讓年約3歲的女兒如廁。

媽媽擺出一個兒童馬桶，讓女兒如廁。（圖片來源︰facebook群組「爆廢公社二館」）

從照片看來，女童似乎已完事，媽媽為她穿好內褲及褲子，她準備蓋上馬桶。網民看到女童如廁大感受不了，直言︰

化妝室（廁所）明明就在後面，你就拿出馬桶，在我們桌旁讓小孩蹲，你們是已經吃飽了，別人都不用吃了嗎？

廁所明明就在後面。（圖片來源︰facebook群組「爆廢公社二館」）

網民斥媽媽沒保護女兒

帖文引起網民熱議，紛紛批評媽媽的行為不當，指責她沒公德心，也沒教養。有網民留言，「真的倒胃口」、「好噁心，食慾全無」、「這家長臉皮也太厚了吧」、「那個馬桶隨身攜帶也很強」。

另一方面，有網民認為這位媽媽沒好好保護女兒，讓她在公開場合如廁，將身體暴露於人前，根本沒尊重孩子。有網民表示，「不能在這麼多人的情況下直接方便吧」，並建議即使小孩需用兒童馬桶如廁，也應帶到廁所去。

點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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