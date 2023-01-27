【兩性關係】媽媽帶新男友回家驚悉是自己性伴侶　 女兒崩潰：如變成繼父點算

▲ 有女網友指媽媽嘅新男友竟然係佢舊年嘅炮友，令佢好崩潰！

離婚媽媽覓到第二春，但新男友卻是女兒的性伴侶！外國一名23歲女子日前在網上發文，指自己的媽媽帶新男友回家，卻驚悉男方是自己的性伴侶，更跟他睡過多次，令她崩潰：「如變成繼父點算！」。

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該名23歲女兒日前在國外知名論壇Reddit發文，表示49歲的媽媽離婚多年，為了照顧孩子一直保持著單身，所以她很希望媽媽能再拍拖，覓第二春，

在我的鼓勵下她真的交到了男友，我也很為她開心！

媽媽把男友帶回家介紹給她認識時，她卻莫名覺得對方眼熟，才驚覺媽媽的新歡竟是跟她發生過多次性關係，令她很崩潰，

對方和我去年睡過幾次，嚇死我了！如變成繼父點算！

雖然當時她表現得冷靜，但內心嚇壞了，而對方也顯然認出了她，並在事後拜託她不要把這件事告訴媽媽，「他希望我可以對自己的母親保守秘密！」，但她覺得自己做不到，

我想告訴媽媽，但不想傷害她，更擔心他成為未來的繼父。

貼文一出，即掀起網民熱議，不少網民建議樓主坦承一切，要讓媽媽知道真相，「雖然媽媽一定會受到打擊，但這種事真的不能隱瞞，而且要讓你媽知道男友想要你封口」、「雖然這很不容易，但你媽需要知道真相，才能對這段感情做出明智的決定，總比結婚時才發現好」。

樓主為免說錯話，因此她選擇以寫信的方式向媽媽坦白，起初樓主還以為媽媽會恨她，但媽媽看了信函後向她保證：「我永遠不會恨妳！」母女倆哭泣並互相擁抱。

媽媽隔日也和新男友分手，結果對方遷怒於樓主，「他罵我是蕩婦，我媽媽為此而對他大吼大叫，自此就再沒有他的消息了」。而她和媽媽的感情變得更加好，「我可以對媽媽更誠實，再也不用害怕會失去她的愛」。

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責任編輯︰王明芳