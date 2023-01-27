【兩性關係】港女被男友家人逼生B　威脅國內正貨介紹男友反應更心寒

▲ 有冇咁嘅經歷呀？

生仔要考牌！如果心理同經濟能力不足，生仔真的要三思而後行！一名港女在討論區發帖稱，年初四被男友家人逼生B，但她自己覺得「人生剛剛起步，無咩信心教好佢，唔想佢天生天養，自生自滅」。但男友的反應及其親友的回答令她很心寒。

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港女以「如果我唔生仔就call埋的士請我走」為題在連登討論區發文，指自己與男友拍拖6-7年，住在男友屋企，而且男友喜歡小朋友，但她就不太喜歡，她覺得：「供書教學，搶學位，仲要教識佢點喺社會生存，我自己都係人生剛剛起步，無咩信心教好佢，唔想佢天生天養，自生自滅」

而初四當日男友與家人聊天，港女無意間聽到男友「話如果我唔生仔就call埋的士請我走」。而其家人仲話「生仔唔使咁大壓力，船到橋頭自然直，天跌落嚟大把人幫我哋撐住。」更有親友話「大把國內正貨介紹比我男朋友」港女聞言感到相當崩潰，而男友反應更感到心寒。

港女又稱對男友的反應感到心寒，「今日先真正知道我男朋友的想法，平時她都是收收埋埋，佢家姐嚟到佢講咗好多嘢，但佢又同我講唔使理佢哋，我係同佢拍拖唔係同佢屋企人拍拖……我開始有啲分唔清佢邊句真邊句假」。港女直言，目前已預計會與男友分手，尋找價值觀相同的人。

網民就有不同意見：「冇信心，唔好生。佢想生你唔想生，咁分手，大家人生目標唔同。住人屋企，又唔想聽到人哋啲說話，有骨氣啲，搬走。」、老實講趕你走有咩問題？首先，你而家住係人地屋企，係因為你係佢條女，呢點前設明白先，其次，一個想生，一個唔想生，咁即係價值觀嚴重衝突，應該分手，各自搵返願意生同唔生嘅，最後，既然分左手，咁當然你走，唔通佢走？至於年唔年初四，又點？年初十五你咪一樣要走」。

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責任編輯︰王明芳