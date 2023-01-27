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【星二代】吳啟華愛女吳熙兒倒模媽咪靚樣　14歲「氣質美少女」挑戰沈月做最靚星二代

娛樂 12:32 2023/01/27

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熱門 毒舌大狀 兔年運程 黃子華 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

吳啟華愛女似足媽媽星味十足。

58歲吳啟華早年北上發展兼移居內地，曾歷兩段婚姻的他，跟第二任妻子石洋子育有女兒吳熙兒（豬豬），轉眼間已成14歲美少女，並遺傳著父母優良基因。

不時於社交平台分享美照的吳熙兒，日前趁農曆新年「派福利」，晒出小蠻露，散發著星味的熙兒可力拼沈月爭做「最美星二代」。

從照片所見，熙兒穿上吊帶露腰衫襯牛仔褲，對鏡自拍的她很叻擺甫士，左手靠著褲袋兼側頭微笑，再配以兔耳仔的特效，可愛得來又帶點仙氣。

【星二代學校】吳啟華與13歲餅印女兒團聚　重金栽培供讀IB國際學校全年學費22萬

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天生明星相

留有一頭長長烏黑秀髮的吳熙兒，五官標緻配擁鵝蛋臉型，一對大眼晴炯炯有神，似足靚靚媽咪媽媽石洋子，至於溫柔氣質就遺傳自爸爸吳啟華，已經14歲的她更喜愛扮靚襯衫。

另外，從其全身照發現她擁有修長身型，目測身高約170cm，十分高䠷。

其實兩年前吳熙兒曾參與微電影演出，或許遺傳了雙親的演藝細胞，不但未有怯場，演出更很自然。

至於吳啟華曾被問及女兒會否入娛樂圈，他表示女兒有自己想法，若真的做演員，知名度方面佔有優勢，不過他希望女兒以學業為重。

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【餅印父女】吳啟華女兒吳熙兒近照曝光　13歲「厭世美女」挑戰做最美星二代

懂跳舞鋼琴

吳啟華對女兒寵愛有加，為彌補不能常伴在旁的缺憾，他對女兒有求必應，為照顧女兒及前妻的生活，月付6萬人民幣贍養費，即使離了婚，他亦會額外給予石洋子的媽媽生活費，所有費用每月共約需20萬元人民幣（約22萬港幣）。

據知，吳熙兒就讀位處長春的美國國際學校，學校以全英文教學，每年學費高達196600人民幣（約21萬港幣），吳熙兒更多才多藝，喜愛跳舞和鋼琴。

最新影片推介：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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