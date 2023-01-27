【不老男神】林志穎車禍半年後拜年　帥氣模樣更勝從前

▲ 車禍6個月後林志穎神采飛揚拜年。

48歲的台灣藝人林志穎去年7月在桃園發生嚴重車禍後，一直積極復康，並曾在去年12月於社交平台晒出多張健身照片及短片。大病初癒的他雖還未正式宣佈全面復工，不過，其代言汽車用品的品牌，日前卻分享了一段林志穎為品牌拍攝的拜年短片，只見鏡頭中神采飛揚的林志穎向觀眾祝賀拜年，帥氣模樣似乎更勝從前，估計他離正式復工之期已不遠矣。

最新影片:

正值新年，林志穎所代言的汽車保護膜品牌亦於上周六（21日）時，在官方粉絲團上載了男神的拜年影片。影片中，身穿藍色賽車服的他，頂著一頭爽朗短髮，臉帶笑容地向大眾拜年祝賀道「祝大家2023兔年新春快樂，新的一年身體健康、平安順遂！」其容光煥發的模樣，隨即獲得不少粉絲及網民讚賞，直呼「男神回來拜年了」。

事實上，早在去年12月，林志穎已經在社交平台分享過自己復健照片及期待復工的心情，並上載健身相片，之後又發帖寫道：

最近花了時間回顧了一下以前自己的作品，最近的一次拍攝也是第一次的自導自演，是XPEL XPEL的形象廣告，看著這些側拍照，開始想念工作了， 但現在最重要的任務，就是趕緊恢復和大家見面?，對吧 。

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責任編輯：羅嘉欣