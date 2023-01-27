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【公屋分戶】三代同堂住公屋現婆媳糾紛　奶奶想除去新抱戶籍媽寶男支持

親子 13:23 2023/01/27

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有三代同堂住公屋現婆媳糾紛，奶奶想除去新抱戶籍。

公屋平租配套方便，得公屋得天下！有名港男與太太兒子一家三口跟媽媽同住公屋，人夫向網民求問一問題，令眾網民斥他是媽寶「裙腳仔」，為他的老婆感可憐，原因是出現婆媳糾紛，屬公屋戶主的奶奶想除去新抱戶籍，人夫卻支持。另一方面，有網民懷疑人夫的背後目的其實是想獲分配多一間公屋。

最新影片︰

奶奶想除去新抱公屋戶籍

一名男網民昨日（26日）在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發帖文，他表明現時三代同堂四人同住公屋，公屋戶主是長老，可是出現婆媳糾紛，老人家想除去一人戶籍，人夫求問方法，表明「要仔唔要乸」。

我現住公屋，媽媽係戶主，我同老婆、囝囝係住戶，近日婆媳糾紛嚴重，媽媽想除去老婆戶籍，請問有咩方法可以只除去老婆保留我和囝囝戶籍？

質疑不要老婆或要多間公屋

有關帖文掀起網民熱議，不少人指責男網民不配做人老公，竟然想踢走老婆不同住，反諷婆媳糾紛抑或是夫妻不和？難以理解婆媳糾紛令事主只想要兒子而不顧老婆。「嫁著你真陰功」、「好一位媽寶男，嫁俾你個位女人好慘」。

有網民指出若果只除老婆戶藉，唯一方法就是離婚。另有數位網民洞悉人夫的目的，似想短時間獲分配多一間公屋，更有網民找出樓主去年10月在同一群組的帖文，當時人夫表示戶主媽媽想買綠置居或二手居屋，問他跟太太兒子一家三口沒除名可否申請公屋，人夫似乎擔心媽媽的公屋被房屋署收回，一家三口就沒公屋住。

據房署資料，截至2022年9月底，在過去12個月獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間為5.6年，網民猜測人夫是不想排很久而分到多一間公屋，加上想等媽媽百年歸老時承接公屋，想擁有兩間。「由頭到尾重點會係想分戶？ 想唔使排隊咁耐，又可以分到另外多一間屋囉」。

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責任編輯︰王明芳

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