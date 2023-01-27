【防疫措施】劉宇隆：兩三周後疫情沒大爆發　倡口罩令2月中起分階段取消

▲ 劉宇隆稱，若兩至三周後沒大型爆發，倡口罩令2月中起分階段取消。（資料圖片）

本港尚餘少量防疫措施未獲放寬，政府專家顧問，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，農曆新年假期結束後兩至三周，若沒有出現持續的大型爆發，口罩令可在2月中下旬分兩至三階段取消，醫院及老人院舍等高風險地方則最後取消。

劉宇隆今日（27日）在港台節目認為，農曆新年假期結束後，再觀察兩至三周，若沒有出現持續的大型爆發，可逐步撤銷相關防疫措施，包括師生每日快速檢測，而過關的核酸檢測可利用快測取代。

至於口罩令，劉認為可在2月中下旬分兩至三階段取消，如非大型人群聚集活動，室外可毋須戴口罩，到3月左右可取消室內口罩令，醫院、診所及老人院舍等則最後取消。他預料取消口罩令後，流感及新冠個案會反覆，新冠確診個案或維持在近2,000宗或更低的水平，但不會岀現「後口罩海嘯」。

下周一起當局撤銷確診者須強制隔離的政策， 劉宇隆 認為，此後總體呈報陽性數字不會太準確，但無傷大雅，最關注是感染後的重症及死亡個案，有否增加醫療負擔，亦需要繼續監察病毒株有無變異，醫管局門診及私家診所，可以作出監察。

針對疫情後的檢討工作，劉宇隆指，本港新冠疫情結束後，應以宏觀角度全方位調查，可委任獨立、有名望的大法官負責展開疫情應對調查，檢視醫管局及政府部門的應對，利用大數據加強資訊流通，改善日後的隔離追蹤工作，又指今次疫情揭發本港的老人政策出現問題，傳媒亦應檢討有否報道虛假或誤導訊息。

劉宇隆說，香港疫苗接種率高，預防重症及死亡個案的屏障牢固，社會應討論是否因為短暫的益處，而要每年接種新冠疫苗，抑或集中資源投放在高危群組，例如長者及殘疾人士等，認爲疫情將近結束，更應嚴謹運用公共資源。

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責任編輯：陳麗娜