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【開心速遞】炎明熹客串處境劇被封「星爺2.0」　黃厚仁演技蘭憑肚腩仔爆笑料

娛樂 13:00 2023/01/27

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《愛·回家之開心速遞》

昨晚（1月26日）播出的一集《愛·回家之開心速遞》名為《兩小無猜戀錯咗》，並邀來《聲夢傳奇》第一季總冠軍「傳奇新星」炎明熹（Gigi）登場客串演出。

雖然Gigi只是輕鬆演回自己，演出片段亦只有數分鐘，但Gigi的傾力演出成功引起高度關注及支持，劇中Gigi除了以自己別具風格的說話節奏演繹角色外，又發放大量可愛表情包，加上深情演繹個人作品《好想約你》，吸引網民粉絲紛紛留言正評。

【開心速遞】炎明熹大讚成龍一個舉動勁貼心 　客串《愛·回家》騷性感旗袍裝成焦點

炎明熹被封「星爺2.0

有網民封Gigi為「星爺2.0」：「炎明熹講話有自己嘅節奏，好有喜劇感，星爺2.0」、「好鍾意炎明熹講話個tone，佢有自己嘅節奏，有啲年輕時代星爺影子」、「其實Gigi好適合拍喜劇，佢個節奏完全就係天生喜劇人，渾然天成」。

有粉絲指Gigi劇中角色與現實一樣好好禮貌：「Gigi真係做番自己，fans睇完佢表演問佢攞簽名，簽完後又係講『唔該』好好禮貌」。

炎明熹（影片截圖）

技蘭成功入屋

昨晚劇情講述Philip仔（梁禹勤飾）及技蘭（黃厚仁飾）因同為Gigi粉絲，二人因一次商場的追星活動結為好友。

由於交往頻密，令大小姐龍力蓮（林淑敏飾）及錢栖（蔣家旻飾）等人懷疑二人拍拖，因而鬧出連串笑話，最終眾人齊齊殺上郵輪，並喜獲與Gigi同枱食飯機會。

眾人於郵輪上碰頭。（影片截圖）

一人分飾技安及技蘭的黃厚仁昨晚可謂「忙個不停」，而且除Keep住要轉換於「技安」及「技蘭」兩個不同身份外，在商場追星時，分飾技蘭的厚仁更要力谷肚腩仔扮演「人肉彈床」，幫助Philip「一躍成名」成功吸引偶像Gigi注意。

技蘭的肚腩很搶鏡！（影片截圖）

而這一幕抵死的劇情設計，亦令「技蘭」成功入屋，贏盡焦點：「今集好好笑，技蘭嘅肚腩好圓」、「Philip仔跳技蘭個人肉彈床嗰幕真係笑到肚痛」、「技安一人分飾兩角，幾勁」、「希望技安/技蘭會多啲喺宋家出現，今晚個組合好好睇」、「技蘭真的好鬼Q…...睇到就想笑」。

最新影片推介：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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