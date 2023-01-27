【食用安全】17歲女學生1日3餐食韓式辣麵　嚴重胃痛揭胃酸倒流腸潰瘍

▲ 1日3餐食韓式辣麵！17歲女學生揭胃酸倒流腸潰瘍。

愛吃辣要適可而止，否則年紀輕輕恐招來胃病。一名17歲女學生無辣不歡，尤其愛吃韓式辣拌麵，結果因為太常吃導致嚴重胃痛，經檢查後發現胃酸倒流兼腸潰瘍，從此難以再負擔辛辣食物。

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綜合外國媒體報道，馬來西亞吉隆坡一名17歲女中學生從小愛吃辣，中二時期開始對韓式辣拌麵上癮。該女學生更會因母親煮的飯菜不合胃口，而一日三餐都吃辣拌麵。不過，也因為自己愛吃辣，所以經常感到肚子不舒服。她起初為此求醫，醫生也只表示是普通肚痛，於是她便沒多在意，繼續常吃辛辣食物。

胃痛發作3度求醫 揭患「胃食道逆流」

直至去年10月底，該女學生胃痛頻繁，更一度痛到無法上學，嚴重影響生活：

我感覺腸道、腰部和腹部都在痛。無法走路，連睡覺和坐著都痛！

該女生分別前往2間診所求醫，但醫生都判斷她只是一般胃痛，只需回家吃藥。女學生最終忍痛一晚後，第二日緊急入院，經專科醫生檢查，證實為「胃食道逆流」，即胃酸倒流兼腸道潰瘍，需住院6日接受治療。醫生表示，患者因太常食用辛辣食物導致發病。而該女學生出院後，在今年1月初，又因貪吃辣拌麵導致胃病復發，考試期間更胃痛到落淚。她將自身經歷上傳至抖音，希望他人能引以為鑒。

14種方法緩解胃食道逆流

除了減少進食辛辣刺激食物，避免傷害腸胃，台灣營養師程涵宇曾表示，胃酸倒流患者若長期沒有改善，可能會演變成食道潰瘍，長期處於慢性發炎狀態，更有機會引發食道癌。她介紹14種方法，日常多加留意，幫助緩解胃食道逆流：

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責任編輯：羅嘉欣