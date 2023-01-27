  • 17°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 14:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 兔年運程 黃子華 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自然系女子旅行】張雅涵三點式騷事業線浸溫泉　孖林映暉玩轉著名營區【多圖】

娛樂 13:25 2023/01/27

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 兔年運程 黃子華 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

真係好養眼！

由「港女」林映暉主持的旅遊節目《自然系女子旅行》，今晚年初六（1月27日）將會是「樂天女孩」張雅涵（Kimi）最後一集擔任主持，下周一（1月30日）登場的，會是「音樂系女神」黃上晏。

今晚Kimi同暉哥去到位於苗栗縣泰安鄉的營區，周圍被山包圍，最吸引的地方是營內的千年古泉，連台灣天王周杰倫都曾經慕名包場入住。營區有三種住房可供選擇，以人頭收費，全部包兩餐。

【自然系女子旅行】張雅涵晒21吋小蠻腰　Kimi＋暉哥派福利俘虜觀眾【多圖】

最新影片推介：

營區有不同套房

Kimi二人首先去到最頂級的W套房，有私人的大風呂，收費大概1,825港元。

不過來得營區，當然要住帳篷至過癮，所以她們接住來到第二款的帳篷湯屋，收費約1,420港元，特點是帳篷內都有私人風呂。

最後一款則是收費最便宜的屋式帳篷，連兩餐大概1,295港元。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

騷身材浸溫泉

接住Kimi換上三點式泳裝，大晒34C上圍及21吋小蠻腰與暉哥一齊試千年古泉。

位於戶外的古泉，賣點除了歷史悠久之外，四面被山包圍，可以享受純天然的風味。

不知暉哥是講笑還是認真，她說︰「喺香港都冇浸過溫泉，都係喺台灣先至浸。」可能暉哥離開太耐，忘記了香港是沒有天然溫泉。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

不同體驗

營內還可以DIY做pizza及營地必備的射箭場，至於在晚間營區會有營火燒烤活動，上趟暉哥教林襄燒棉花糖，女神一試驚為天人食到停不到口。今次暉哥重施故技，Kimi一試難忘被暉哥瞬間俘虜，她還教周遭營友分甘同味。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【自然系女子旅行】林襄送愛的抱抱大送贈　啦啦隊女神溫泉派福利【多圖】
16:08 2023/01/18
【自然系女子旅行】林襄送愛的抱抱大送贈　啦啦隊女神溫泉派福利【多圖】
【自然系女子旅行】林襄林映暉浸裸湯　宅男女神︰拍太多寫真不知尺度界線【多圖】
12:50 2023/01/21
【自然系女子旅行】林襄林映暉浸裸湯　宅男女神︰拍太多寫真不知尺度界線【多圖】
【自然系女子旅行】張雅涵晒21吋小蠻腰　Kimi＋暉哥派福利俘虜觀眾【多圖】
17:14 2023/01/24
【自然系女子旅行】張雅涵晒21吋小蠻腰　Kimi＋暉哥派福利俘虜觀眾【多圖】

你可能感興趣

【自然系女子旅行】林襄送愛的抱抱大送贈　啦啦隊女神溫泉派福利【多圖】
16:08 2023/01/18
【自然系女子旅行】林襄送愛的抱抱大送贈　啦啦隊女神溫泉派福利【多圖】
【自然系女子旅行】林襄林映暉浸裸湯　宅男女神︰拍太多寫真不知尺度界線【多圖】
12:50 2023/01/21
【自然系女子旅行】林襄林映暉浸裸湯　宅男女神︰拍太多寫真不知尺度界線【多圖】
【自然系女子旅行】張雅涵晒21吋小蠻腰　Kimi＋暉哥派福利俘虜觀眾【多圖】
17:14 2023/01/24
【自然系女子旅行】張雅涵晒21吋小蠻腰　Kimi＋暉哥派福利俘虜觀眾【多圖】
娛樂人物職業 旅遊資訊 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

【癌症殺手】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
13:14 2023/01/25
【癌症殺手】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
【兩種人生】同日出生兩男嬰被醫院調亂　母決不換親生兒34年後命運逆轉
17:20 2023/01/26
【兩種人生】同日出生兩男嬰被醫院調亂　母決不換親生兒34年後命運逆轉
【亡夫復活】婦人驚見過世9年亡夫現身餐廳吃咖喱　 店方：上周拍攝畫面
12:18 2023/01/26
【亡夫復活】婦人驚見過世9年亡夫現身餐廳吃咖喱　 店方：上周拍攝畫面