【自然系女子旅行】張雅涵三點式騷事業線浸溫泉　孖林映暉玩轉著名營區【多圖】

▲ 真係好養眼！

由「港女」林映暉主持的旅遊節目《自然系女子旅行》，今晚年初六（1月27日）將會是「樂天女孩」張雅涵（Kimi）最後一集擔任主持，下周一（1月30日）登場的，會是「音樂系女神」黃上晏。

今晚Kimi同暉哥去到位於苗栗縣泰安鄉的營區，周圍被山包圍，最吸引的地方是營內的千年古泉，連台灣天王周杰倫都曾經慕名包場入住。營區有三種住房可供選擇，以人頭收費，全部包兩餐。

【自然系女子旅行】張雅涵晒21吋小蠻腰 Kimi＋暉哥派福利俘虜觀眾【多圖】

最新影片推介：

營區有不同套房

Kimi二人首先去到最頂級的W套房，有私人的大風呂，收費大概1,825港元。

不過來得營區，當然要住帳篷至過癮，所以她們接住來到第二款的帳篷湯屋，收費約1,420港元，特點是帳篷內都有私人風呂。

最後一款則是收費最便宜的屋式帳篷，連兩餐大概1,295港元。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

騷身材浸溫泉

接住Kimi換上三點式泳裝，大晒34C上圍及21吋小蠻腰與暉哥一齊試千年古泉。

位於戶外的古泉，賣點除了歷史悠久之外，四面被山包圍，可以享受純天然的風味。

不知暉哥是講笑還是認真，她說︰「喺香港都冇浸過溫泉，都係喺台灣先至浸。」可能暉哥離開太耐，忘記了香港是沒有天然溫泉。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

不同體驗

營內還可以DIY做pizza及營地必備的射箭場，至於在晚間營區會有營火燒烤活動，上趟暉哥教林襄燒棉花糖，女神一試驚為天人食到停不到口。今次暉哥重施故技，Kimi一試難忘被暉哥瞬間俘虜，她還教周遭營友分甘同味。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R