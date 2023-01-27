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【奢華品牌】Louis Vuitton夥拍草間彌生　波點+南瓜成春夏最強時尚

休閒消費 12:48 2023/01/27

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Louis Vuitton聯乘草間彌生，創造2023春夏波點+南瓜時尚。

剛過去的一年，高級時裝界總是以聯乘系列招徠，踏入今年當然方興未艾，但合作的單位亦見開到開到荼蘼，單就在這一季之初，Louis Vuitton（LV）終於帶來一個極度矚目又有叫座力的單位，這位正是來自日本的藝術家草間彌生。     

其實LV與草間彌生的合作早有先例，早在2012年當Marc Jacobs還是品牌女裝的創作總監的時候，「Marc哥」就已經每季找來不同的藝術家合作，當時草間彌生正是其中的一員。

當時該系列除了獲得驕人成績外，亦直接開啟時裝品牌與藝術家們的合作橋樑，往後的跟風者前仆後繼，更成為看似今天時裝品牌若要爭取收視和提高營業額的唯一方法。能夠再邀請到草間彌生合作，LV自然不容有失，當產品還未正式上架時，宣傳攻勢排山倒海而來。

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例如在東京的地標設置大量裝置、到今天正式面世時，單是櫥窗設計就已經成為全球的談論話題，例如美國店設置草間彌生人型機械人在玻璃窗上繪畫圓點，巴黎總店大廈門口樓頂亦有巨型的草間彌生吹氣網置，單是這個要花上不少銀彈方能做到的宣傳攻勢，就不是每個時裝品牌可以做到，亦再一次證明LV是LVMH集團的頭號品牌。

至於產品方面覆蓋了男女裝服飾和手袋系列，大致上可劃分為Painted Dots和Infinity Dots兩大陣營，前者是藝術大師的手繪混合多種顏色的polka dots圖案。

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後者則是單色大小不一的polka dots圖案，毋須艱澀的創作過程，百分百將草間彌生的招牌式創作移植於時裝和手袋產品上，讓往日只能在博物館購得草間彌生紀念品的人，來多一次high fashion式的體驗。 

記者：何偉雄

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