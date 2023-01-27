【毒舌大狀】子華神法庭戲於法定古蹟取景　一文盡睇戲中特色拍攝場地

▲ 《毒舌大狀》有不少特色景點。

黃子華領軍主演的賀歲片《毒舌大狀》，上映以來票房勢如破竹，新春假大收逾4000萬，當中除子華神，其他角色如何啟華、楊偲泳、謝君豪、廖子妤、王丹妮演出都受讚賞，而戲中不少場景，導演及製作團隊都是用心挑選，既能切合劇情，又富有香港歷史價值，值得大家細味。

《毒舌大狀》有多場重點的法庭戲，劇力氣氛不比動作片遜色，因此法庭是重要場景。

當中最重點的法庭戲份，及主角林涼水（黃子華）當裁判官的辦公室、收押室，是在已法定為香港二級歷史建築的深水埗前北九龍裁判法院（前蕯凡納藝術設計大學香港分校）取景。

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前裁判法法屬活化項目

前北九龍裁判法院屬「活化歷史建築伙伴計劃」的項目，未來將會以「北九．將來」為主題，成為普及司法教育中心，延續裁判法院的司法精神和歷史。

據導演所講，因拍攝法庭戲需時，曾想過搭景拍攝，但因著成本等考慮，故最後借用了此古蹟作為拍攝地，實感亦更強烈。

▲ 前北九龍裁判法院。(經濟日報圖片)

而《毒舌大狀》的電影海報，以至戲中林涼水反思公義和真理所在的地點，則是位於中環的終審法院大樓，現成法定古蹟的前最高法院及代表公義的泰美斯女神雕像。

另外，林涼水情緒低落時，跟好友陸定衡（林保怡）在球場傾訴，拍攝地是位旺角麥花臣遊樂場觀眾席。

▲ 旺角麥花臣遊樂場觀眾席。

虎豹別墅

此外，戲中董衛國（王敏德飾）跟金遠山（謝君豪飾）商討案件的地點，以及最後董衛國被警方拘捕的場景，是位於大坑的一級歷史建築虎豹別墅。

▲ 虎豹別墅取景。

法定為一級歷史建築虎豹別墅，於2013年活化為虎豹樂圃，租約原定於2025年3月31日屆滿。後來政府宣佈虎豹樂圃於去年12月1日起停止營運，同日交還政府發展局，不用作公開參觀，發展局表示，日後考慮將虎豹別墅加入下一輪活化計劃，過渡期間會繼續安排以導賞團等形式，供市民參觀。

▲ 位於大坑的一級歷史建築虎豹別墅。(經濟日報圖片)

鍾家大宅

而作為戲中反派的鍾家，其豪宅極盡奢華，跟落泊的監房形成對比。

▲ 山頂鍾家大宅。

同樣是重要場景的鍾家大宅，據知租用位於山頂中峽道一間約9000呎的超級豪宅，平時絕少曝光，今次可能是首次借用出拍戲之用，令觀眾大開眼界。

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