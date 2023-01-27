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【陳慧琳車禍】1個月前與長子遇車禍　陳慧琳面未完全消腫：需要時間康復

娛樂 13:32 2023/01/27

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陳慧琳車禍後首曝光講近況。

50歲歌手陳慧琳（Kelly）去年12月16日與13歲長子「蝦餃仔」劉昇，由司機接送離開大宅時，當座駕落斜期間，於嘉道理道與對面線私家車迎頭相撞，司機及乘客送院。當時有指Kelly和長子面部均受傷，而司機則撞到胸口，即時送院治理。

事後透過經理人鍾珍回覆傳媒，稱Kelly只是皮外傷，臉部有點擦傷、腳撞瘀、手有些擦損，幸沒有大礙，至於「蝦餃仔」有少許瘀傷。

陳慧琳母子遇交通意外　Kelly親自交代身體情況：多謝關心

Kelly車禍後發文報平安。

車禍後首露面

時隔一個月多，Kelly今日（1月27日）在社交平台晒出多張最新近照，留言表示面部仍未消腫：

車禍後第一個photo shoot, 塊面未完全消腫，仲有D乸🥲。我知道需要時間康復，但係時間唔等人，而這個工作亦是撞車之前已經接咗，冇辦法唯有抱住樂觀嘅❤️態迎接工作。

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【凍齡女神】50歲陳慧琳筲箕灣睇玩具　零P圖真樣曝光網民驚訝

這輯相片為珠寶品牌拍攝的照片，Kelly憶述拍攝當天首度見人的經過，形容過程「戰戰兢兢」：

一入門口就見到王丹妮喺度影緊相📸，成個團隊同我打招呼，Hello …心諗佢哋好似見唔到我達𤶸喎⋯⋯Yes, 過咗第一關。接着Chopard 同事攞出一盤盤剛到港嘅珠寶💎 WOW🤩極速唔記得咗自己仲有受傷。唔知係唔係兔年行好運嘅關係，竟然鏡頭出嚟好靚喎☺️，遇上好嘅攝影師、好嘅燈光、好嘅場地，極速超額完成！最後㊗️大家🐰年吉⭐️拱照，最緊要出入平安！！！！！！！！！

不少網民紛紛留言送祝福，指Kelly依然美麗動人，完全看不出瘀傷，並大讚她十分敬業，未痊癒便復出工作，不愧為天后！

點擊查看更多Kelly靚相：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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