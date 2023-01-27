【正能量】退休夫婦寓興趣於義工 帶長者遊香港傳播快樂

▲ 關偉樑（左）與太太梁麗霞（右）去年加入優遊舍，帶老人家到本地各景點遊覽。（曾耀輝攝）

勞碌了大半生，退休後自然希望追求個人興趣，可能是休養生息、遊山玩水、或是共聚天倫。退休多年的關偉樑（Danny）及梁麗霞（Mary），加入長者友善旅遊平台優遊舍做義工，帶老人家四處出遊，讓銀髮族都能享受本地遊的樂趣。

談起退休，相信不少人都有環遊世界的憧憬，出名勤力的香港人，在職場急流勇退之後，也想把握時間玩個夠本。從事市場營銷的關偉樑（Danny），和做財經印刷行業的太太梁麗霞（Mary），早已萌生這個想法。

退休前工作勞碌

Danny退休前在黑人牙膏公司工作，本來從事推銷員，後來涉足市場推廣，他稱事業上獲益良多。「年青時笑容燦爛，見工時老闆即時聘用，不過我性格率直，很多人一開始認為我不適合這一行。結果客戶都很接受，亦獲不少讚賞，在行內也多人認識，當中學到很多知識和技能，這些得着我自己也估不到。」

老闆對同事很好，伙計們也願意留下打工，Danny也做了超過20年，由加入至離開，他見證着公司登上高峰。「牙膏這個行業有很大挑戰，不停有很多競爭對手如高露潔、佳齒等搶市場，戰況甚為激烈。10多年前有惡意流言，說黑人牙膏唧到最後是黑色的，是因為充滿化學劑，很多人誤信，生意跌了很多，後來事情凋淡了才慢慢回升。」

Mary以前在印刷業做客戶服務，後來轉行做市場營銷。「我不喜歡做刻板的工作，我們這一行財經印刷，為上市公司客戶印通告、年報及招股書等。客戶要求很高，而且講求應變能力，一有突發事情就要立即想辦法解決。作為接觸客戶的前綫，要做很多跟進及處理工作，所以會很緊張和很大壓力。不過自己都做得開心，與客戶建立了好朋友關係。」

▲ Mary喜歡行山郊遊，大東山、龍脊、元荃古道及千島湖等都行勻。（被訪者提供）

提早退休享受人生

兩夫婦都喜歡去旅行，以前兒子仍然在學，所以一直有計劃兒子長大成人後，退休出國遊玩，Mary早在2012年退休，當時才51歲。「因為工時很長，變相少了時間照顧家庭和做想做的事，兒子升讀中學後，我就辭去全職做兼職。當初經濟上有點擔心，首兩個月記下自己的支出，後來發現不算太多，也能負擔得來，生活可以不用花很多錢都能舒適。」

Mary記起有次工作至深夜，第二朝一早帶兒子去奶奶家，自己還未定神，兒子一不小心就跌傷，令她感到自責，並反思是否要為工作犧牲親子時間。而且兒子經常喜歡跟着爸爸，她笑說「地位不保」，讓她覺得家庭最重要，決意提早退休，亦有機會學攝影、插花、跳舞及做義工等，發掘自己的興趣。

Danny目標55歲前退休，他熱愛草地滾球，不少波友都是退休人士，他們都灌輸很多退休心得給Danny做好準備。「有些人未必很活躍，退休時就要小心，沒有了精神寄託及價值，很多時會覺得恐懼和擔心，甚至患上抑鬱症。財務上我們主要靠投資，這幾年除了通脹，強積金表現亦令人失望，這個時勢投資像賭博，最重要是小心穩陣，預算盡量充裕一點。」

▲ 兩夫婦熱愛旅遊，曾到新西蘭坐直升機遊雪山。（被訪者提供）

▲ Danny喜歡打草地滾球，更是教練級人馬。（被訪者提供）

學習帶長者出遊

退休後兩人建立新的人際網絡，認識到志趣相投的朋友，介紹了長者友善本地旅遊平台「優遊舍」給他們。「參加優遊舍可以學習新事物，例如行山知識、急救、帶團導賞、拍攝及剪接影片等，又同時可行山及做義工，覺得很吸引，於是在上年7月加入。我最喜歡KOL部分，這些都是以前未接觸過的東西，還有一些實用的知識，例如行山標記、緊急電話及突發危機處理等。」

其中一個活動目的是帶長者行山，Danny說跟一般行山不同，要為長者策劃路綫，例如要考慮路徑難度，會否太長及太斜、有沒有足夠洗手間等，行程也不能太豐富。所以成團之前要做資料搜集及視察，做足功課才能出發，之前就試過去大棠看紅葉、又去離島如坪洲及海防博物館等。

兩人曾有兩三次帶團經驗，試過有一次本想帶長者到大夫第參觀，剛巧遇到村長兒子，本來已傾好及做足預備。但在行程一星期前，才收到大夫第要維修的消息，最後立即調動安排去濕地公園，幸好有驚無險順利進行。

▲ 導賞團團隊之前到大夫第視察，並向村民打聽一些有趣典故。（被訪者提供）

長者歡顏成動力

最令Danny及Mary滿足，是見到老人家出去遊玩的笑臉。「老人家很少機會出外，加上疫情被困了很久。記得有一位婆婆才剛下車，就已經說很開心，可以讓他們坐車、看風景都是好事，自己也覺得很欣慰。我們還有一個『眼睛去旅行』的活動，將我們去旅行的相片、短片及體驗分享，讓長者即使身在香港，都能有出遊的感覺。」

未來還有一些新活動，例如森林浴冥想等，讓老人家可以減壓，關注精神健康，亦有離島團可打卡影相。Mary亦想帶老人家去參觀南生圍及塱原，特別喜歡區內的風景及人情味。「原來不一定要做些甚麼特別事情，見到老人家開心，自己也會感到快樂。」

▲ 兩人帶隊前往參觀海防博物館，讓長者了解香港以往的軍事歷史。（被訪者提供）

優遊舍推動長者友善本地遊

東華三院方樹泉長者地區中心義工隊「GO!Traveler優遊舍」為長者友善本地旅遊平台，鼓勵銀髮一族參與本地遊，保持活躍生活。計劃現時有多位義工，在平台上分享多條適合長者遊覽的路綫，亦有短片、實體刊物等。在3月18及19日，優遊舍將於銅鑼灣進行展覽，展出義工們跟老人家出遊時拍攝到的靚相，值得支持。

▲ 「GO!Traveler 優遊舍」為東華三院方樹泉長者地區中心組成的義工隊，總部在筲箕灣，附近也有不少特色景點。（曾耀輝攝）

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記者：張頌婷