【重見】曾比特難忘公屋長大歲月　Mike走紅後盼買樓報答母親

▲ 近年工作量急升，Mike的收入也增加不少。

去年演出《聲生不息》人氣爆升的曾比特（Mike），之後花了很多時間留在內地工作，最近返港過年，並宣傳新歌《重見》，講到新年願望，Mike稱：「今年過年，希望多些和家人過，新年後暫時未有工作計劃，期待可以有自己的創作，也趁空閒時間想去進修，學樂器如結他、琴、樂理，或學監製的工作，要努力進步。」

個性爽朗而率直的曾比等，坦言雖未有新的工作，卻希望能趁空餘時間，努力為事業增值，其中一個大計，便是努力經營社交平台，亦設計不少影片內容，包括有寫歌、翻唱歌曲，還有「湊仔」特輯，因為最近Mike的家姐帶了孩子回來香港放假，他充當導遊帶小朋友遊覽不同特色地方，順度拍攝湊仔遊的影片。

▲ 曾比特自言做事就會很認真，絕不會馬虎。（環球提供）

牛下成長歲月

最近曾比特任廣告代言人的新歌《重見》，講述人與人之間的真誠交流，也有別Mike過往擅唱慘唱歌的風格，主題充滿正能量。MV選在紅磡區拍攝，因為代表Mike一段年青歲月。他笑道：「讀書時，有位女朋友便是住紅磡區，所以對此區不少地方都很熟悉，如大家都知的美食街，當中有間好出的漢堡包店，就承載自己很多美食回憶。」

曾比特本身在牛頭角下邨成長，坦言雖然生活不富裕，但童年回憶都是美好的。「屋邨環境雖然很舊，但鄰里關係十分親密，很有人情味，大家會互相照顧，鄰居的小朋友會一齊玩，好記得牛下有一個專賣童裝皮鞋的店子，經常會去買鞋，有很難忘回憶。」

雖然現在牛頭角下邨已清拆，但正如Mike在歌曲《重見》所唱，他縱然不捨得，但盼舊物去，但人情仍在。「相信有新的地方面貌，就會有新的生活模式，能延續更多的回憶。」

賺到錢買樓給媽媽

因父親早逝，曾比特跟兄姊由媽媽湊大，孝順仔Mike亦希望日後有能力為家人置業。「以前家裡生活不好，4個人住在細小的單位，所以都想以買樓為首要目標，最理想是讓媽繼續媽住在觀塘，而且我們三兄姊都有一間，家姐的小孩又有更多地方玩。」

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人氣急升的Mike，收入也相繼增加，不過他自言距離目標仍很遙遠，也有好好學習理財。「我對數字不在行，只識慳錢和儲錢，所以都想學學投資，相信是每個成年人都應該要學吧。」

常抱虛心學習態度的他，這一年身邊不乏前輩提攜，讓Mike獲益良多。「去年《聲生不息》幾位前輩歌手如Lam哥哥（林子祥）、莎姐姐（葉蒨文）、千嬅都對我好好，其中跟Coco姐姐（李玟）話題最多，她雖十分資深，卻沒有任何架子，我曾經因為在節目的一些唱歌問題，厚著臉皮玫電給她請教，她亦十分細心為我分析，令我十分受用，之後我每遇到甚麼困擾，都會找她傾訴分享。」

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不被負評困擾

曾比特的困擾，大多是多自唱歌和表演技巧，至於網民的評語，他雖會留意，但對惡性的批評不會上心。「我是沒記性的人，對於網絡上的評價，但如果是能令自己進步的，就會多加留意，否則也不會不開心，自己過去多專注在幕後寫歌，入行後自覺要多學習溝通技巧，尤其去年到內地工作後，更了解自身的長短處，故這段日子對我是很好的成長期。」

▲ 去年底跟炎明熹獲新城歌曲獎。（湯致遠攝）

說到兔年願望，Mike早前看過鄭伊健、陳奕迅演唱會，亦夢想有日可在紅館舉行個唱，而早前首次嘗試拍戲的他，亦對演對甚有興趣，因覺得兩者有相似，有助掌握歌唱的情感。至於過年新節，親人最常談及他的髮型，Mike笑道今年也不會改變造型。「現在大約4個月會電一次，也不會剪短，頭髮到一定長度再電，便會更加勁，哈哈。」