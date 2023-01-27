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【禁CBD】大麻二酚下周三列為危險藥品　海關籲市民留意產品包裝字眼

社會 13:24 2023/01/27

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大麻二酚下周三列為危險藥品，海關籲市民留意產品包裝字眼。（湯致遠攝）

大麻二酚（CBD）於2月1日即下周三起正式列為危險藥品，進出口、非法製造或管有CBD均屬違法。香港海關今日（27日）指，CBD產品常見於食品及個人護理用品等，市民應留意包裝有否含CBD字眼，以免誤墮法網。

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情報處理組指揮官歐陽嘉倫指，美國、加拿大、歐盟及日本等地為大麻合法地區，市民從外地購物或網上購物時，應留意產品包裝上是否含CBD的字眼或大麻圖案，避免誤購。若市民不肯定產品有否含CBD，建議不要帶回本港。

機場科助理監督陳啟豪表示，在農曆新年及放寬社交距離措施後，飛機航班有所上升，海關會採取風險管理，打擊走私路線，亦會加強檢查小型郵包、本地商户及進口商有否進口CBD產品。陳啟豪又稱，海關會利用X光機及離子分析儀檢查旅客行李，防止CBD產品流入本港，以及採取情報主導執法，加強與各地的情報機關交流情報，打擊跨境販毒活動。若市民不知情而帶有CBD產品入境，則會先向律政司諮詢意見，再作下一步行動。

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記者：李芷玲

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