【初上大銀幕】母子成賀歲片票房對手　「佐治」張明偉初上大銀幕：Why not both？

▲ 張明偉自爆跟媽媽一起登上大銀幕。

港產片《給十九歲的我》和《超神經械劫案下》成為戲迷近日熱話，有份演出《超神經械劫案下》的張明偉於IG自爆，透露於賀歲檔期中的其中一位對手是自己的媽媽，母子首度一起上大銀幕，成為票房「對手」。

曾拍攝TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》張明偉憑佐治一角迅速入屋，今次首度拍電影的他跟TOPick分享「第一次」的感受。

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母子打對台

張明偉於IG分享母子合照，並謂：

勢估唔到，我媽Mi間接做咗我票房「對手」🙌🤣 講笑，細路仔先要做選擇，Why not both? P.S. 睇住佢拍咗10年，我先啱啱入行，10年後竟然一齊上大銀幕！ #支持香港電影

#給19歲的我 #張婉婷

#超神經械劫案下 #應智贇

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首度拍戲

從電視圈跳到電影圈，今次是張明偉第一次拍電影，他表示：「特別認真看待，因為唔單止係娛樂咁簡單，電影係一種藝術媒體。」他續指：「再有機會演戲比大家睇，仲要係大銀幕，感恩🙏認識咗一班好好、來自唔同範疇嘅戰友，喺佢哋身上學倒好多野！」

張媽媽觀賞過兒子的作品後亦有給予評價，張明偉笑言：「點解個仔黑左咁多，因為呢個角色做村民，需要特別嘅化妝🤣」

為媽媽感驕傲

張媽媽為《給十九歲的我》的分組導演之一，該片拍攝需時10年，張明偉坦言：「曾經都有諗過，使唔使拍咁耐？搞到有時冇得同媽咪飲早茶。睇完套戲先知， 1分鐘都不能少！」

他對媽媽的作品有讚無彈，「Proud of 媽咪有份參與咁好嘅製作。」

記者：梁樂欣

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