  • 15°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 17:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 兔年運程 黃子華 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【初上大銀幕】母子成賀歲片票房對手　「佐治」張明偉初上大銀幕：Why not both？

娛樂 17:06 2023/01/27

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 兔年運程 黃子華 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

張明偉自爆跟媽媽一起登上大銀幕。

港產片《給十九歲的我》和《超神經械劫案下》成為戲迷近日熱話，有份演出《超神經械劫案下》的張明偉於IG自爆，透露於賀歲檔期中的其中一位對手是自己的媽媽，母子首度一起上大銀幕，成為票房「對手」。

曾拍攝TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》張明偉憑佐治一角迅速入屋，今次首度拍電影的他跟TOPick分享「第一次」的感受。

【開心速遞】張明偉憶愛犬離世感觸淚崩　再度領養唐狗延續愛心【有片】

最新影片：

母子打對台

張明偉於IG分享母子合照，並謂：

勢估唔到，我媽Mi間接做咗我票房「對手」🙌🤣

講笑，細路仔先要做選擇，Why not both?

P.S. 睇住佢拍咗10年，我先啱啱入行，10年後竟然一齊上大銀幕！

#支持香港電影
#給19歲的我 #張婉婷
#超神經械劫案下 #應智贇

【開心速遞】「George」騷大學畢業照證明沒整容　名校生張明偉感激家人支持追夢

    點擊圖片放大
    +9
    +8

首度拍戲

從電視圈跳到電影圈，今次是張明偉第一次拍電影，他表示：「特別認真看待，因為唔單止係娛樂咁簡單，電影係一種藝術媒體。」他續指：「再有機會演戲比大家睇，仲要係大銀幕，感恩🙏認識咗一班好好、來自唔同範疇嘅戰友，喺佢哋身上學倒好多野！」

張媽媽觀賞過兒子的作品後亦有給予評價，張明偉笑言：「點解個仔黑左咁多，因為呢個角色做村民，需要特別嘅化妝🤣」

為媽媽感驕傲

張媽媽為《給十九歲的我》的分組導演之一，該片拍攝需時10年，張明偉坦言：「曾經都有諗過，使唔使拍咁耐？搞到有時冇得同媽咪飲早茶。睇完套戲先知， 1分鐘都不能少！」

他對媽媽的作品有讚無彈，「Proud of 媽咪有份參與咁好嘅製作。」

記者：梁樂欣

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【開心速遞】未演《愛回家》「佐治」前工作量少　張明偉曾為偏瘦身型感自卑【有片】
13:12 2021/01/06
【開心速遞】未演《愛回家》「佐治」前工作量少　張明偉曾為偏瘦身型感自卑【有片】
【開心速遞】張明偉劇內外都屬資優生　長沙灣天主教英文中學畢業入美國名牌大學【有片】
11:16 2021/04/22
【開心速遞】張明偉劇內外都屬資優生　長沙灣天主教英文中學畢業入美國名牌大學【有片】
【開心速遞】張明偉憶愛犬離世感觸淚崩　再度領養唐狗延續愛心【有片】
18:17 2022/04/05
【開心速遞】張明偉憶愛犬離世感觸淚崩　再度領養唐狗延續愛心【有片】

你可能感興趣

【開心速遞】未演《愛回家》「佐治」前工作量少　張明偉曾為偏瘦身型感自卑【有片】
13:12 2021/01/06
【開心速遞】未演《愛回家》「佐治」前工作量少　張明偉曾為偏瘦身型感自卑【有片】
【開心速遞】張明偉劇內外都屬資優生　長沙灣天主教英文中學畢業入美國名牌大學【有片】
11:16 2021/04/22
【開心速遞】張明偉劇內外都屬資優生　長沙灣天主教英文中學畢業入美國名牌大學【有片】
【開心速遞】張明偉憶愛犬離世感觸淚崩　再度領養唐狗延續愛心【有片】
18:17 2022/04/05
【開心速遞】張明偉憶愛犬離世感觸淚崩　再度領養唐狗延續愛心【有片】
張明偉 娛樂人物職業 電影 演員 導演 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【癌症殺手】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
13:14 2023/01/25
【癌症殺手】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
【兩種人生】同日出生兩男嬰被醫院調亂　母決不換親生兒34年後命運逆轉
17:20 2023/01/26
【兩種人生】同日出生兩男嬰被醫院調亂　母決不換親生兒34年後命運逆轉
【不正常愛情研究所】同志「見家長」遭羞辱無仔生　胡敏芝為一個原因隱瞞藝人身份
17:53 2023/01/26
【不正常愛情研究所】同志「見家長」遭羞辱無仔生　胡敏芝為一個原因隱瞞藝人身份