【罕見病】5歲女童患罕見病無飢餓感爆食至97磅　母悲嘆：不得不把廚房上鎖

▲ 英國5歲女童患罕見病，無飢餓感爆食至97磅，母悲嘆：不得不把廚房上鎖。

英國一名5歲女童因罹患罕見病，身上缺少控制飢餓感的染色體，使得女童的食慾毫無底線，每天瘋狂暴食，目前體重已達44公斤（約97磅），相當誇張。

綜合外媒報道，英國5歲女童Harlow患有罕見病「普拉得威利症候群」（Prader-Willi syndrome，PWS），該病症是一種罕見的染色體遺傳疾病，患有這種疾病的人會出現低下的肌張力、性腺功能減退、輕至中度智慧障礙、身材矮小與肥胖等情況。

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由於該病是染色體缺陷所致，同時該段染色體肩負人類飢餓感的控制，所以Harlow幾乎沒有飢餓感，亦不會有飽腹感，無時無刻都想吃東西。如今5歲的Harlow，體重卻高達97磅，而一般5歲小孩的標準體重是21.5公斤（約47磅）。

報道指出，Harlow在6個月大時候被診斷出患上此症，這也導致她的生長速度十分緩慢，她一直到8個月大時才有辦法抬頭，2歲半時才能走路。她的母親Holly Williams表示：

當Harlow出生時，我們就知道出了甚麼問題。她真的很軟弱，沒有力氣，不哭，也不會用奶瓶正常餵食。

媽媽Holly稱，雖然知道Harlow生病十分可憐，但她還是盡全力的照顧女兒。由於Harlow現在過胖的體型與毫無止境的食慾，媽媽目前已開始嚴格控制她的飲食，要求她在用餐結束後不能繼續吃東西：

但她仍然可以吃零食，畢竟她還是個孩子，所以我不想完全剝奪她。

除此以外，媽媽Holly在廚房門上還安裝了嬰兒門，有助於確保女兒不會進入廚房的櫥櫃，以免吃得過多。而媽媽也在考慮，隨著女兒年齡增長，可能會選擇直接把廚房上鎖，這樣女兒就不會把家裡所有的食物都吃光。

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目前Harlow在一所「主流」學校上學，但她仍然在行動不便、睡眠呼吸暫停和發脾氣等問題上掙扎。儘管困難重重，Holly和女兒的關係非常親密，一直在一起。

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責任編輯：羅嘉欣