【冒警候懲】涉網購警服冒警誘兩男網友口交　47歲無業男認4罪候判

▲ 涉網購警服冒警誘兩男網友口交，47歲無業男認4罪候判。（資料圖片）

早前網上流傳3名男子穿著警察制服的不雅影片，47歲無業男涉先後經同性戀交友程式結識2名男子，與其中1人發展成情侶，並分別在2人前穿上警察制服及自稱為警長，促使兩人與他互相口交，警方調查後發現其身穿的警察長褲為1名退休警長的制服。涉案無業男警誡下承認於網上購買涉案長褲，身穿制服為增加對方性慾。無業男今（27日）於區域法院承認2項以虛假藉口促使他人作出非法性行為罪及管有虛假文書等共4罪。法官表示需時考慮判刑，被告還押至2月7日判刑。

被告周哲又名周志倫（47歲，無業），今承認2項以虛假藉口促使他人作出非法性行為罪、1項管有虛假文書罪及1項不適當管有警員服裝罪。被告另被控的3項以虛假藉口促使他人作出非法性行為則存檔法庭。控罪指，被告於2017年12月某日及2020年10月底，於粉嶺及元朗某村屋，虛假地表示他是1名警長，藉此促使事主X、Y與他作出非法性行為；以及於2021年5月10日，在新界元朗某村屋，管有1張持有人姓名為周哲虛假委任證，及1條警務人員長褲。

代表律師求情時指，事主X、Y均是與被告相戀後才與他進行性行為，當中並不涉威嚇、暴力或金錢利誘等，本案亦並不如過往涉及風水師傅的案例般，利用他人的迷信及恐懼，被告身穿警察制服僅為了增加對方性慾。

案情指，警方於2021年4月接獲投訴指，多個WhatsApp群組廣泛流傳多段片段，當中涉及3名男子身穿警察制服作口交及肛交。警方於同年5月10日搜查被告住所，並搜出姓名為周哲的虛假警長委任證、塑膠氣槍及警察長褲等警察制服等。

被告被捕後於警誡下承認於淘寶以數百元買有關委任證及警察長褲，欲於拍攝影片時「扮得似啲」，令自己更像警察，吸引他人進行性行為。有退休警長確認涉案長褲是他以前的制服，但他從沒遺失制服，退休時已將制服交還警察貨倉倉庫組。

警方在被告的社交媒體帳發現被告曾假扮警長，誘使網友進行性行為，包括男子X及Y。被告於2017年透過同性戀者交友程式認識32歲的Y，被告自稱警長，兩人初次約會時，被告身穿全套警察制服現身，並自稱正在值班，兩人當晚發展成情侶。

約於2017年12月某日，被告於粉嶺住所與Y再次見面，當時被告身穿全套警察制服，向Y展示印有被告照片的警察委任證，Y遂與被告進行性行為。兩人進行角色扮演，又在沒有使用安全套的情況下互相口交。

被告另於2020年10月透過同一軟件認識44歲的X，兩人於同年12月底，在被告元朗首次見面，被告期間自稱警長，並展示委任證。兩人聊天時，被告表示可向X提供法律意見，又稱可介紹警察朋友予X認識，以及一同進行性行為。

被告當時身穿全套警察制服連伸縮棍，皮帶掛有手槍，曾要求X觸摸手槍及伸縮棍，並於X隔著槍袋觸摸手槍時叮囑對方小心走火。被告其後要求與X進行性行為，X答應，兩人互相進行口交。

法官表示需時考慮判刑及撰寫判刑理由書，將判刑押後至2月7日，其間被告須還押。

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記者：梁錦麟