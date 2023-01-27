【孤獨死】38歲單身女子離世4年化為乾屍　留最後遺言：我需要幫助

▲ 英國一名38歲單身女子離世4年無人知，在家中化作乾屍。

女精神病患被發現陳屍家中多年，遺體已變木乃伊！英國一名備受精神病折磨的38歲女子，一直與家人及社福機構失去聯繫，由於家人非常憂心，於是報警破門而入，才發現女子遺體已腐化至只剩下骨頭，仿如木乃伊模樣般，估計死亡時間將近4年。而其家中的日曆更被發現，她生前曾留下「我需要幫助」作最後遺言。

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根據外媒報道，英國一名38歲女子Laura Winham自出娘胎便證實患上「眼耳脊椎發育異常症候群」（Goldenhar syndrome）。此病除了導致她的身體機能出現殘障，如心臟虛弱、聽力不全、脊椎彎曲，亦影響了她的精神狀況。而她其後又被診斷出患上思覺失調症，飽受幻聽及幻覺所苦，長期令她拒絕與外界接觸，甚至連家人亦被她拒於門外。

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據了解，Laura曾有被挽救的機會。她被推測死於2017年11月，但生前一個月曾有警方入屋調查，並將Laura無法自理、家中乏善可陳的情況通報社福機構。惟社福機構打電話聯繫時，卻無人接聽，最終僅把食物銀行及支援團體資訊，寄到去Laura居所後，便草草在2周後宣告結案。

由於Laura已有3年7個月時間，未接受醫療團隊或社福機構檢查，其家人於是在2021年5月報警破門而入，並發現她風乾將近4年的遺體。

根據有關機構員工透露，Laura自2014年開始就「過得不太好」，不僅非常瘦弱，沒有任何朋友，還深信「所有人都在監視她」。家姐Nicky亦表示，妹妹腦中的那些聲音，令她與家人反目。

Nicky回憶，Laura出身於一個充滿愛的家庭長大，努力克服障礙，完成大學學業，惟後來百病纏身，日子過得非常艱辛，與家人反目後，便交由專業人士照顧。其家姐表示「一直希望她能在專業協助下好轉，我們有一天能夠恢復聯繫」。

Laura的家人如今準備調查確切死因，並且釐清她生前最後一段時光。Nicky哀傷道：

只要想到她最後幾年是怎麼過的，就讓人心碎。無法求助，沒有人陪在身邊。太悲慘了。

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責任編輯：羅嘉欣