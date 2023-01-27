【令人心痛】女偶像猝逝「生日變忌日」 母悲痛證實噩耗：心都要碎了

日本演藝圈傳出憾事！日本女藝人舵木鮪（舵木まぐろ）驚傳於1月21日生日當天過世，她的母親在Twitter悲痛證實噩耗，「心都碎了」。

綜合外媒報道，舵木鮪的母親於Twitter上發出公告，宣布女兒於21日離開人世的消息，而21日正好是舵木鮪的生日。公告中，其母寫下了：

我沒有做好會先失去女兒的心理準備，感覺心都被壓垮了，想來Twitter上跟大家說，女兒能被大家所愛真的很幸福，非常感謝大家」。

舵木鮪（舵木まぐろ）以模特兒、歌手、偶像等身份活躍演藝圈，也曾在偶像選秀比賽「iD小姐2019」中獲得獎項。舵木鮪的Twitter發文停留在1月20日，最後一篇提到和貓咪之間的趣事。直到去世的前一日，舵木鮪還在Twitter上發文與粉絲互動，也預定要在28日公開舉辦生日相關活動，因此驟逝消息令粉絲感到錯愕。

舵木鮪的母親希望大家不要忘記她可愛的女兒。另，舵木鮪的詳細資料或過世詳情，不會再另外透露。

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責任編輯︰王明芳