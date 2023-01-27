【天才兒童】成為英國最年輕門薩會員　4歲神童識7種語言睇《哈利波特》

▲ 英國一名神童3歲成為當地最年輕門薩會員。

英國一名男童早於2歲自學認字及閱讀，3歲成為當地最年輕的門薩會員。現時4歲的他懂得用7種語言，還能閱讀《哈利波特》。不過，這位神童的媽媽只想兒子開心地過生活，不希望他自覺比同齡孩子超班。

據英國《每日郵報》報道，來自薩默塞特郡的Teddy Hobbs現年4歲，他除了母語英語外，更可以運用另外6種語言來數1至100，包括普通話、法文、西班牙文、德文、威爾斯語。去年年底，Teddy通過高智商組織門薩（Mensa）的智力測驗，證實IQ高達139分，並成為英國最年輕的門薩會員。

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熱愛拼字學語言

Teddy的父母Will和Beth對兒子擁有高IQ感到震驚，他們雖然知道兒子做到同齡人做不到的事情，卻沒意識到他如此聰明，甚至會成為門薩會員。當時他們告訴兒子，只要坐下來跟一位女士玩一個小時就可以了，而Teddy認為智商測試很好玩。

媽媽有感兒子的天才既是福也是禍，他對於同齡男童喜歡的東西，例如看電視和玩遊戲都興趣不大。反而他專注於利用平板電腦來拼字，喜歡​​使用應用程序學習其他語言。媽媽指出︰

他可以用普通話等語言由1數到100，喜歡坐下來背誦乘數表，甚至對分數感到非常有興趣……

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父母盼兒子謙虛

當Teddy的朋友可以讀到幾個字母時，他已經在看《哈利波特》。他談論的話題亦超越了實際年紀，例如會向父母問及俄羅斯與烏克蘭戰爭。

Beth與丈夫只讓Teddy順其自然地發展，當得悉兒子是「天才」，他們嘗試讓他保持謙虛的態度，以免他自覺比別人聰明而出現優越感。只是Teddy與同齡孩子相比，現在仍沒意識到自己的能力。

門薩高智商團體

「門薩」是成立於1947年的高智商團體，定期舉辦高難度的智力測驗，據知他們設計的智力測驗無法早作準備，要求考生在限時內作答外，並就特定議題進行推理與論述。

入會者必須通過該會所提供之測試（Mensa Test），以證明申請人之智商為當地人口中最高的前2%。另外，部分國家的門薩分會亦接受申請人以該會接受之組織所提供的智商測試證明。

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責任編輯︰王明芳