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【日本旅遊】日本北海道東北7大雪祭開鑼　札幌雪祭旭川冬祭實體版回歸【內附詳情】

休閒消費 14:13 2023/01/27

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北海道第73屆札幌雪祭實體版回歸。（JNTO圖片）

雖然日本近日受寒流影響，降雪持續，但這突如其來的天氣也無阻旅客飛到日本，參加每年一度於日本各縣舉辦的冬季限定雪祭或冬祭活動。今年於北海道、東北及山梨縣等地都有多個精采雪祭舉行，即將到當地旅遊的朋友不妨親身去感受一下。

1. 第73屆札幌雪祭

過去兩年因疫情改為線上舉行，今年終再次舉辦實體雪祭，惟設雪滑梯等遊樂設施的 Tsudomu會場繼續停開，但仍可前往大通及薄野會場參觀雪像及冰雕等，還可以溜冰。

地址︰大通會場 - 北海道札幌市中央區大通西 1-10 丁目；薄野會場 - 中央區南 4 条至南 7条
日期︰2月4日至11日
交通：札幌市營地下鐵大通站徒步即達
網址︰https://www.snowfes.com

2. 2023千歲・支笏湖冰濤祭「冰之美術館」

場內矗立著多座巨型冰柱，晚上亮燈後，猶如進入夢幻世界。但疫情關係，會場內的店舖及活動將會暫停，並會實施人數限制。

地址：北海道千歲市支笏湖温泉
日期：即日起至2 月 23 日
時間：10am-8pm；4:30pm-8pm（亮燈）
交通：從 JR 千歲站乘的士約 10 分鐘
網址︰https://hyoutou-special.asia

3. 第64屆旭川冬祭

與札幌雪祭一樣，闊別兩年，今年終再度以實體形式舉辦。會場內有達20米高的巨型雪像，部分設計更是以旭山動物園為主題，非常可愛。

地址：北海道旭川市常磐公園 4044
日期：2月7日至12日
交通：從 JR 旭川站徒步約 20 分鐘
網址︰https://asahikawa-winterfes.jp

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4. 第48 屆層雲峽溫泉冰瀑祭

是北海道3大雪祭之一，亦是日本夜景遺產之一。逾一萬平方呎的會場上，有冰展望台、冰柱、冰隧道等，晚上更會亮起七彩燈光。

地址：北海道上川町層雲峽溫泉
日期：1月28日至3月12日
時間：5pm-9:30pm
交通：從 JR 上川站乘巴士約 30 分鐘於層雲峽下車徒步約 5 分鐘
網址︰https://sounkyo.net/hyoubaku

5. 2023 年横手雪屋祭

於秋田縣舉行的雪祭，設置了多座雪屋，但因疫情關係，取消了由小朋友招待的環節。

地址︰秋田縣横手市
日期：2月15日至16日
交通：從 JR 横手站徒步約 10 分鐘
網址︰https://www.yokotekamakura.com/2022/12/08/yukimaturi1208

6. 第 46 屆上杉雪燈籠祭

會場內設置了約200座雪燈籠及1,000個雪洞，晚上有亮燈，場面也頗壯觀。

地址：山形縣米澤市上杉神社境内、松岬公園一帶
日期︰2月11日至12日
時間：約5:30pm亮燈
交通：從 JR米澤站乘巴士約10分鐘於上杉神社前站下車，徒步約 1 分鐘
網址︰http://yukidourou.yonezawa-matsuri.jp 

7. 2023西湖樹冰祭

以富士山為背景，樹冰高達5米，配合亮燈效果，樹冰更顯晶瑩。

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町西湖野鳥之森公園
日期︰1月28日至2月5日
時間：5pm-7pm亮燈
交通：從富士急行河口湖站乘西湖周遊巴士約45分鐘，於西湖野鳥之森下車徒步即達
網址︰https://fujisan.ne.jp/pages/405

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小貼士︰

  • 活動可能因降雪量不足或其他情況而中止，建議出發前於官網確認，以及交通時間或班次等，以免延誤
  • 參加冬祭時逗留在戶外時間較長，建議穿著足夠禦寒衣物及準備暖包等，部份會場會提供熱湯等熱飲服務
  • 會場場地遊客眾多，建議照顧好長者及小朋友，以免走失

記者︰黃依情

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