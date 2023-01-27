【毒舌大狀】失血過多大量飲水可致命？　解構「低滲性脫水」危機2個步驟處理出血

▲ 解構「低滲性脫水」危機，2個步驟處理出血。

最近上映中的賀歲電影《毒舌大狀》，以及經典電影《烈火戰車》，都有提及在失血過多的情形下，大量飲水足以致命。究竟原因何在？怎樣才算是「大量出血」？註冊中醫師馬琦傑最近就在Facebook專頁講解，大量失血後飲水可造成「低滲性脫水」，並教授2個正確步驟，處理重傷後出血的情形。

最新影片：

註冊中醫師馬琦傑在Facebook分享，不約而同提及《毒舌大狀》和《烈火戰車》，都有人在失血過多後大量飲水致命的情節。他解釋，人體如果在失血過多（成人短時間內500cc以上，大概15%至20%），受重創口渴是生理反應。

但是，如失血過多時，再喝下大量的水，就會降低血液的濃度，大大減少紅血細胞。當紅血細胞少於30%（正常為50%），便會影響血氧含量，使血液未能提供足夠氧去不同器官。

另外，喝下大量的水，稀釋的血液變成低滲性，會令更多水份由組織流出；繼而造成「低滲性脫水」，對重要的器官，如腦、肝、心等造成不可挽回的創傷。

馬琦傑指出，在大量失血後要注意，千萬不要讓重傷傷者飲水，應即時致電999。而如果真的要飲水，亦只可飲少量「鹽水」，並應等候救護車來急救。

文章獲《中醫爸B - 馬琦傑醫師》授權轉載，標題經TOPick編輯修改

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣