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【流水落花】鄭秀文為電影獻唱主題曲　從歌詞帶出生命意義

娛樂 15:31 2023/01/27

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《流水落花》將於3月2日正式上映。

創意香港全力支持、電影發展基金「首部劇情電影計劃」專業組得獎作品《流水落花》將於3月2日正式上映，由李嘉慧監製、賈勝楓執導，鄭秀文（Sammi）與陸駿光演出男女主角，與談善言及多位年輕新力軍演員演出一個講述十三年的寄養，一趟愛與被愛的一生旅程！

主題曲的出現能為電影錦上添花，而今次由蔡德才、江逸天監製，林若寧填詞、永夏作曲，為電影《流水落花》創作出主題曲《我這樣活了一天》。

鄭秀文憑《流水落花》再封評論學會影后　Sammi：久久不能言語

歌曲想帶出的意思

導演賈勝楓透露最初收到音樂，與林若寧一齊討論歌曲想帶出的意思，賈導說：「同林若寧談論歌詞的時候，想有天美姨姨一個人在河邊，邊行邊哼歌，沒有旁人在場的感覺。今次為這部電影專門選用了編曲上最純樸的版本，只用一支結他彈奏，好樸素，好隨意，溫馨地帶出回想從前的感覺，這樣已很足夠表達天美姨姨的心境。」

鄭秀文獻唱主題曲

戲中的女主角鄭秀文為電影主唱主題曲，也為《我這樣活了一天》一曲拍攝MV，Sammi說：「歌詞是講述人是如何地一天一天的生活，而當中有傷痛、有一份無奈、有一份淡然。人生存的意義，就在每天的大小經歴之中。」

講到為歌曲拍攝MV，Sammi直言：「實在很喜歡這部電影不煽情，但卻又滲出感人之處。為新歌拍攝MV時回想起，天美姨姨帶著人生傷痛看似活得沒什意義，但回頭望卻原來一切的付出和經過，儘是生命意義。大愛滿滿在其中。」

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主題曲特意片尾播出

賈導演提到電影主題曲會在電影片尾播出：「大家睇完套戲見出Credit會以為完，但呢個時候響起的主題曲，先係整套電影的真正結尾。收到好多觀眾的觀後感，覺得首歌是整套電影的餘韻，將感動延續下去，還表示一定要聽完首歌才覺得圓滿。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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