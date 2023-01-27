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【詐死發財】小說作家離世兩年突「復活」　被揭扮女兒籌款粉絲受騙怒告欺詐索賠

親子 15:42 2023/01/27

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小說作家詐死賣書籌款，粉絲受騙怒告欺詐。

不少藝術家和作家都在死後作品才被重視，美國有愛情小說家為了推銷著作，竟於2020年詐死欺騙讀者，並以「女兒」身分賣書籌款，直至近日她才坦承自己還活著，令所有忠實粉絲都感到憤怒，紛紛要求還錢。

綜合外媒報道，美國一名獨立浪漫愛情小說作家Susan Meachen，在亞馬遜（Amazon）上有14本著作，作品主要是自行出版，封面也幾乎是從免費圖庫下載，雖然不算暢銷，但她的讀者卻非常忠誠，會在社交平台熱烈討論其作品，她亦因而結交了很多志同道合的作家朋友。

最新影片：

在2020年9月，一名自稱是Susan「女兒」的人在facebook公布母親輕生的憾事，她接管了Susan的facebook帳號，並呼籲大家不要檢舉帳號，以免變成亡者紀念帳號，因為她想幫媽媽出版「最後一本」小說。此後「女兒」除了募款經費出書外，亦繼續宣傳Susan過往的作品。

作家好友Samantha對Susan離世感到震驚和悲傷，而Susan的「女兒」亦開始在群組內製造謠言，包括暗示Susan被人欺凌和騷擾，導致其自殺，令群組成員互相指責，感情出現裂痕。不過，群組成員仍幫忙籌措喪葬費，並為了紀念她逝世兩周年，主動發起募捐和圖書拍賣活動，然而活動未舉辦，Susan就「突然復活」。

    點擊圖片放大
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原來有忠實讀者發現，「女兒」打字時出現Susan慣用的相同文法錯誤，最終Susan在2023年1月2日向群組成員坦承，「自己確實還活著」，承認她的「自殺」是有預謀的，且多年來一直以「化名」發文。她甚至在facebook發帖寫道，

驚喜！讓樂趣開始吧！(Surprise! Let the fun begin.）

詐死一事被揭發後，有自稱Susan的人透露，當年是想從網絡欺凌中解脫才想到詐死，

當全世界知道我還有心跳脈搏時，欺凌和圍剿又開始了。

而受騙的讀者和作者友人都非常氣憤，Samantha坦言，完全無法理解對方在想甚麼，而這樣的行為是小說才會發生的事。而讀者Adams直斥，Susan是希望自己的書獲得關注才詐死，Susan「復活」的消息摧毀了群組內的信任，她已向警方提出欺詐控訴，亦想知道他們的捐款和支援能否獲得賠償。

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責任編輯︰王明芳

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