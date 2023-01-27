【回家】韋家輝與家雄返華富邨重拾回憶　童年流連屋邨國書館啟發創作靈感

▲ 韋家輝與韋家雄返華富邨回味昔日情懷！

一連十集的《回家》今晚播映最後一集，壓軸出場的嘉賓為在華富邨長大的韋家輝及韋家雄，韋氏兄弟重回成長地，激罕同框走遍華富邨每個角落，在邨友幫助下於邨內舉行一個舊物回顧展，韋氏兄弟與街坊一起懷緬昔日歲月。

節目裡韋家輝分享屋邨生活對其創作的影響，此位金像編劇自揭成名作《大時代》某些場口取材自華富邨，充滿著對成長地的情懷！

【回家】吳業坤不介意被叫「公屋仔」 坤哥自彈自唱謝親恩感觸落淚

▲ 為了一起見證昔日成長樂土華富邨的最後歲月。（TVB提供）

金像編劇成長地

自從小時候搬離華富邨後，韋氏兄弟已超過四十多年未曾踏足這片成長地，這次久別歸來，無論是昔日單位間格、單位外的走廊、華富邨特有的無敵海景，以及一些小時候已存在的老舖，均令兩兄弟湧現無限回憶及感觸。

韋家輝更以「返鄉下」來形容是次旅程，曾兩度勇奪金像獎「最佳編劇」的他，直認華富邨及邨內的圖書館，均是其創作的啟蒙老師，令其腦洞大開的關鍵，更是一本小說名著。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

韋家輝說：「就係因為喺呢個海闊天空嘅地方（華富邨）可以任意奔跑，同時間有個圖書館喺度，一文一武塑造咗一啲想法，我個腦袋就係咁構造出嚟。」

席間韋家輝又提及其經典作《大時代》，當中不少靈感均來自華富邨，除了有自己在邨內的成長點滴，還包含了一份情懷：「太鍾意華富邨喇，離開呢個屋邨係好唔捨得嘅，係會喊嘅，所以有啲畫面我都擺咗喺《大時代》度。」

至於令弟弟韋家雄最難忘的則是華富邨的瀑布灣，事緣家雄於2018年再婚，更在該地拍攝婚照，足證該處對其重要性。

▲ （TVB提供）

兄弟重遊老店

提及小時候最愛蹓躂的瀑布灣，家雄難掩笑意地訴說小時候馬騮仔上身的日子：「嗰時食完嘢就跳落嚟嘻嘻嘻，周圍走、周圍玩。」

家雄亦很難忘邨內屹立多年的雜貨舖，並在店舖老闆陪同下，懷緬小時候的賒借歲月：「我哋細個好興落嚟賒嘢食，米呀罐頭呀，嗰時就係一本細細本嘅簿仔，裏面會寫住乜太攞咗啲咩，然後月結。」

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

屋邨具人情味

二人又指當年大家都很守信用，所以小本子記載的除了物件與數字，還有濃濃的人情味。

這趟「返鄉下」，除了令韋氏兄弟重拾對華富邨的情懷，亦令二人憶起媽媽。當年韋媽媽一個人湊大韋氏四兄弟姊妹，故兄弟倆很尊敬及欣賞，二人更大談當年韋媽媽的嚴厲「教仔事件簿」。

▲ （TVB提供）

而韋媽媽教仔的好幫手，就是單位門外的長走廊，韋家輝說：「媽媽最勁一招就係罰企門口，等你覺得好羞恥。有一次我帶住啲小朋友上山，上上吓發覺唔知點返落華富邨，返嚟又係打到飛起，又係罰喺門口企。」除了帶隊上山出事，韋氏兄弟亦曾因「舞獅賺零錢」出事，相當有趣。

令人意外的是，原來韋家輝小時候是家中「米飯班主」，最拿手是炮製材料費只需一蚊港元的「有味飯」。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【父子同遊】從公屋搬到億萬豪宅 黎諾懿帶兒子體驗基層：爸爸細個窮啲

於1992年10月5日首播映的劇集《大時代》，演員陣容強勁，當中包括鄭少秋、劉松仁、周慧敏、劉青雲等，某部份劇情以恆安邨作為故事背景，當年更是實景拍攝，劇情交代劉青雲飾演的方展博一家入住公共屋邨，方展博跟慳妹（周慧敏飾）和紀文(郭藹明飾)發展三角戀。

於第16集裡，其中一幕方展博跟慳妹於恆海樓旁一個木頭架鐵滑梯組合，躺在木橋上聊天，令人難忘。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R