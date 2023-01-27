千葉美裸輕生終年36歲　生前揭導演園子溫性侵後反遭惡意批評

日本演員兼創作歌手千葉美裸自殺身亡，終年36歲。去年，日本在「Metoo運動」下，當中揭發曾憑《紀子的餐桌》、《戀之罪》等片享譽國際的日本著名Cult片導演園子溫施魔爪，性侵多位女星，其中告發園子溫惡行藝人包括千葉美裸。

可是日媒《週刊文春》報道指，千葉美裸的Twitter顯示她去年早已患病，同時受事件影響，去年12月在家中輕生，沒有留下遺書。

她的朋友提到，千葉美裸揭發性侵案後，收到很多惡意批評及誹謗，加上她長期患病與家庭問題，認為令她萌生死念，並表示：「若對外不承認她離世的消息，就像否認她存在過的事實。」

▲ 千葉美裸

好友遭性侵

事實上，千葉美裸的Blog最新文章在去年5月便沒更新，內容講述好友亦慘遭性侵，甚至還因此懷孕而去墮胎。

她悲憤地寫道：「我在想，世界為甚麼這麼瘋狂？她不是圈內人，但還是被傷害了，我想改變，不僅在演藝圈，在這性侵加害者橫行霸道的世界，哪怕是一點微薄之力，我也想做點甚麼。雖然戰鬥才剛要開始，但我絕對不會放棄。」

▲ 園子溫（經濟日報圖片）

園子溫以權施魔爪

千葉美裸在1986年2月5日出生，為搖滾樂隊SCARLET DIVA的主音，在2008年參演河合勇人執導的《花影》開始演員生涯，在出演電影和電視劇的同時。

去年4月，日媒爆出日本知名導演園子溫性侵女演員。目前已有多名女演員告發園子溫，指控他利用自己導演的身份要求和女演員發生關係，還被曝出向面試演員收錢，才允許他們拍自己的電影。

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