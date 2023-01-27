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【醫委會聆訊】醫生2019年參與元朗非法集結被判囚　醫委會今裁定停牌6個月緩刑

社會 15:50 2023/01/27

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(資料圖片)

註冊醫生張家齊於2019年晚上，在元朗形點商場參與「和你sing」活動中被捕，被裁定非法集結罪成並判囚。醫委會今（27日）進行紀律研訊。張家齊承認控罪，被裁定停牌6個月，緩刑36個月。

張家齊參與集會活動時被捕，經審訊被裁定非法集結罪成被判囚20個月，期後上訴得直減刑至14個月。醫委會首次就反修例案例作出研訊，被告承認相關控罪。於求情時表示，案發時沒有違反專業操守，亦無傷害病人，過程中沒有涉及暴力導致有人受傷。

醫委會表示，法庭的上訴裁決顯示張家齊並非集會的核心成員，考慮到他是一位年輕醫生，實習報告表現出色，將來或為公眾提供有用服務。不過，本案控罪有可能降低公眾對醫生專業的信心，小組判刑時要考慮社會期望，亦要反映醫生價值觀。裁定停牌6個月，緩刑36個月。

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記者：陳展棋

 

 

 

 

 

 

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